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Naplemente az aszályos Balaton medréből fényképezve Balatonszemesnél 2026. szeptember 17-én
Nyitókép: Infostart

Balaton – A katasztrófaturizmus is turizmus...

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Ha csoda nem történik, ki kell találni, hogyan legyen látványosság a magyar tengerből, amire tömegek mozdulhatnak be.

Már csak egy csoda mentheti meg a magyar tengert – mint a Zaol.hu írja, a legfrissebb adatok szerint 238 millió köbméter víz hiányzik a Balatonból, ami a tó teljes felületére átszámolva mintegy 400 milliméternyi csapadékpótlásnak felel meg, ez több mint fél évnyi eső.

Ám szakértők szerint a tó vízszintjét nemcsak a közvetlenül ráhulló eső határozza meg, hanem a vízgyűjtő területéről, például a Zala folyóból és a kisebb patakokból érkező hozzátáplálás is.

A Balatonnak szerintük nem hirtelen felhőszakadásokra, hanem egy hónapokon át tartó, az átlagosnál lényegesen csapadékosabb késő őszi és téli időszakra van szüksége, ez a tartós esőzés és havazás telítené a környező talajokat, és csak ezután biztosíthat érdemi vízutánpótlást a tónak.

Ha folytatódik az eddigi aszályos időszak, akkor a katasztrófaturisták nagy számban jelenhetnek meg a Balaton kiszáradó medrében.

Októberi helyzetkép:

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