Szovjet bombát hatástalanítottak Budapesten, itt vannak a képek

A főváros XVIII. kerületében, az Üllői út 404. alatti építkezésen került elő egy újabb szovjet FAB-100-as rombolóbomba, valamint további 24 darab, különböző típusú és méretű robbanótest. A múlt héten vasárnap ugyancsak egy FAB-100 rombolóbomba hatástalanítása miatt kellett lezárni a környéket.
A katonai tűzszerészek vasárnap délelőtt kiszerelték a rombolóbomba gyújtószerkezetét, és a helyszínen megsemmisítették.
A bombatestet a további 24 robbanótesttel együtt elszállítják a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket.
A tűzszerészművelet idejére a rendőrség vasárnap reggel mintegy 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet,
lezárták az Üllői út forgalmát, és a közösségi közlekedésben is korlátozások voltak, ezeket mostanra feloldották.