Szovjet bombát hatástalanítottak Budapesten, itt vannak a képek

A főváros XVIII. kerületében, az Üllői út 404. alatti építkezésen került elő egy újabb szovjet FAB-100-as rombolóbomba, valamint további 24 darab, különböző típusú és méretű robbanótest. A múlt héten vasárnap ugyancsak egy FAB-100 rombolóbomba hatástalanítása miatt kellett lezárni a környéket.

Budapest, 2026. október 25. Lezárt terület a fõváros XVIII. kerületében az Üllõi úton, a Thököly út és Haladás utca között szakaszon, mielõtt tûzszerészek újabb második világháborús bombát hatástalanítanak 2026. október 25-én. Egy építkezésen újabb száz kilogrammos, FAB-100-as rombolóbomba került elõ, valamint további 24 darab, különbözõ típusú és méretû robbanótest. MTI/Kocsis Zoltán

A katonai tűzszerészek vasárnap délelőtt kiszerelték a rombolóbomba gyújtószerkezetét, és a helyszínen megsemmisítették.

Budapest, 2026. október 25. Lezárt terület a fõváros XVIII. kerületében az Üllõi úton, a Thököly út és Haladás utca között szakaszon, mielõtt tûzszerészek újabb második világháborús bombát hatástalanítanak 2026. október 25-én. Egy építkezésen újabb száz kilogrammos, FAB-100-as rombolóbomba került elõ, valamint további 24 darab, különbözõ típusú és méretû robbanótest. MTI/Kocsis Zoltán

A bombatestet a további 24 robbanótesttel együtt elszállítják a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség vasárnap reggel mintegy 200 méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet,

lezárták az Üllői út forgalmát, és a közösségi közlekedésben is korlátozások voltak, ezeket mostanra feloldották.