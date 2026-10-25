Ömlött a szennyvíz a Dunába a Hajógyári-szigetnél

A Duna-parton sétálók először október 21-én figyeltek fel a problémára – írja a blikk.hu.

A híd közelében lévő csatornanyílásból másodpercenként több tíz liter zavaros, erős emberi ürülék- és vizeletszagú szennyvíz zúdult a folyóba. Szakemberek szerint

a probléma hátterében egy meghibásodott vagy a központi rendszerbe be nem kötött csatornaszakasz állhatott.

A környéken legutóbb a 2013 és 2015 közötti Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt keretében végeztek jelentősebb hálózatfelújítást.

A lakossági panaszáradatot követően a Fővárosi Csatornázási Művek szakemberei szombaton többórás vizsgálat után beavatkoztak, és sikeresen megállították az ömlést a Mozaik utcai szennyvízátemelőnél. A csatornanyílásból jelenleg már csak kisebb mennyiségű, tisztított víz folyik a Dunába.

A szolgáltató egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást a szennyezés pontos okáról, illetve arról, hogyan előzik meg a hasonló eseteket a jövőben.