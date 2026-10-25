Nem akármilyen csalás áldozata lett a miskolci polgármester

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) városvezető a Facebook-oldalán szombaton azt írta, az elmúlt napokban több jelzést is kapott arról, hogy ismeretlenek hamis e-mail-címről az ő nevében küldenek leveleket. A bejegyzésben kiemelte: ezeket az üzeneteket nem ő küldte, és semmi köze a tartalmukhoz.

Rámutatott arra, hogy a polgármesteri hivatal hatósági ügyekben kizárólag a jogszabályokban meghatározott hivatalos csatornákon keresztül kommunikál, saját hivatalos e-mail-címe pedig a polgarmester@miskolc.hu.

A bejegyzése olvasóit arra kérte, hogy ha gyanús e-mail-címről, hibás magyarsággal megfogalmazott levelet kapnak a nevében, ne válaszoljanak rá, ne kattintsanak az abban található hivatkozásokra, és semmiképpen ne nyissák meg a mellékleteket.