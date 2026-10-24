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Nyitókép: FG Trade/Getty Images

Videózásra kéri a gyerekeket a MÁV és a rendőrség

Infostart / MTI

Videókészítő pályázatot hirdetett középiskolásoknak a MÁV-csoport és az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Országos Balesetmegelőzési Bizottság. A diákokat arra kérik, hogy legfeljebb 90 másodperces videókban mutassák be, miért fontos a körültekintő közlekedés a vasúti átjárókban - közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán szombaton.

Hegyi Zsolt kiemelte, idén már 40 baleset történt vasúti átjárókban a gépkocsivezetők figyelmetlensége miatt, ez is jól mutatja, mennyire fontos a folyamatos figyelemfelhívás és a közlekedésbiztonsági szemléletformálás.

Úgy vélekedett, ebben a fiataloknak azért is fontos a szerepük, mert a saját korosztályukra, a szüleikre és a környezetükre is hatással lehetnek.

A pályázat meghirdetői a bejegyzés szerint azt szeretnék, ha a fiatalok nemcsak hallanának a közlekedésbiztonságról, hanem maguk is tennének érte.

A pályázatra egyénileg és csapatban is lehet nevezni november 27-én pénteken, 16 óráig. A legjobb alkotás akár egy országos közlekedésbiztonsági kampány részévé is válhat, az alkotókat pedig értékes nyeremények várják - ismertette a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a videók kizárólag biztonságos helyszíneken készülhetnek, tilos forgatni vasúti területen, a sínek közelében, vonaton vagy vasútállomáson.

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