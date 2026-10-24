Több vonat közlekedését is érinti az óraátállítás

A társaság hangsúlyozza: az óraátállítás nem jelent egyórás várakozást vagy késést a vonatok, buszok esetében. A menetrend az időszámítás változását figyelembe veszi, így az érintett belföldi és nemzetközi járatok közlekedése a jellemző éjszakai utazási igényekhez igazodik. A 2 és 3 óra között induló vonatok a téli időszámítás szerint indulnak el.

A nemzetközi vonatok közül azok, amelyeket a külföldi szakaszon ér az óraátállítás, a következő állomáson megvárják az új, már a téli időszámítás szerinti indulási időt, emiatt egyes állomásokon a vonatok a megszokottnál többet tartózkodhatnak, de a célállomásukra várhatóan menetrend szerint érkeznek, azaz az átállítás miatt nem várható késés. A magyarországi szakaszon öt nemzetközi vonatot érint az óraátállítás: a Transcarpathia és a Ruthenia gyorsvonat mindkét irányban a nyári, a Dacia EuroCity Bécs felé a téli időszámítás szerint közlekedik – olvasható a MÁV honlapján.

A Volán járatai közül a Budapestről a környező településekre 2 és 3 óra között induló éjszakai buszok (300, 419, 599, 699, 729, 831) csak a nyári időszámítás szerint indulnak, míg a négy ebben az idősávban érintett vidéki helyközi járat (653, 1115, 4428, 4620) csak a téli időszámítás szerint indul el.

Szegeden a helyi éjszakai buszjáratok (91E, 92E, 93E) a nyári és a téli időszámítás szerint is elindulnak 2:15-kor, míg Nyíregyházán a 2 óra utáni éjszakai járatok (900, 902) csak a téli időszámítás szerint közlekednek. Dunaújvárosban az 5-ös helyijárat már a téli időszámítás szerint indul el először.

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