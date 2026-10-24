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A leendő Diákváros helyszíne
Nyitókép: Vitézy Dávid / Facebook

Diákváros – Itt a bejelentés

Infostart / MTI

A kormány azon dolgozik, hogy a meglévő tervekre építve, európai uniós források bevonásával mielőbb megkezdődhessen a Diákváros létrehozása Ferencvárosban – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta: Dan Jorgensennel, az Európai Bizottság energiaügyért és lakhatásért felelős biztosával közösen járták be a Diákváros leendő helyszínét, a Ráckevei-Duna partján fekvő ferencvárosi területet. Szerinte Budapest egyik legértékesebb fejlesztési területéről van szó, közvetlen Duna-parti kapcsolattal, jó közösségi közlekedési adottságokkal, egyetemi városrészek közelében.

Ahol az Orbán-kormány kínai egyetemet akart építeni, ott az új kormány új, megfizethető lakhatást kínáló budapesti városnegyedet hoz létre – emelte ki.

Megjegyezte, a helyszínen sok ezer kollégiumi férőhely, megfizethető lakás, közparkok és új közösségi terek jöhetnek létre, de az Orbán-kormány éveken át akadályozta a Diákváros megvalósítását. A „már elkészült mestertervet” félretették, a területet pedig a kínai Fudan Egyetem beruházásának szánták, amelyből végül nem lett semmi, ahogy a magyar egyetemistáknak ígért kollégiumok sem épültek meg – tette hozzá.

A miniszter ismertette: a kormányváltás után a terület visszakerült az államhoz, a kormány pedig döntött a Diákváros újraindításáról. A kormánytagok azon dolgoznak, hogy a meglévő tervekre építve, európai uniós források bevonásával mielőbb megkezdődhessen a fejlesztés – írta.

Vitézy Dávid arra is kitért, hogy a Diákváros nemcsak lakhatási, hanem városfejlesztési és közlekedési projekt is, ugyanis nem „egy elszigetelt lakótelepet” szeretnének építeni. Sokkal inkább jól megközelíthető, élhető városnegyed létrehozása a cél, ahol a megfizethető lakhatás, a közösségi közlekedés, a zöldfelületek és a közszolgáltatások egymást erősítik – közölte.

A miniszter úgy véli, hogy a lakhatási válság kezelésében az államnak újra aktív szerepet kell vállalnia és nem várhatja tovább, hogy a piac önmagában megoldja a fiatalok és az alacsonyabb jövedelműek lakhatási problémáit.

A kormány azt szeretné, hogy a Diákváros ne egyetlen kivételes budapesti beruházás legyen, hanem mintát adjon más magyar városok megfizethető lakhatást biztosító fejlesztéseihez is – fűzte hozzá.

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