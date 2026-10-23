A jövedéki adó emelése november 1-jén lép hatályba, és az Országgyűlés szeptember 15-i döntése szerint a dohánytermékek teljes körére kiterjed, termékkategóriánként differenciált mértékben. A cigaretta jövedéki adója 9 százalékkal, a hevített dohánytermékeké 25 százalékkal, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26 százalékkal emelkedik. Ez a cigaretta esetében mintegy 5, a hevített dohánytermékek esetében nagyjából 10 százalékos emelkedést eredményez a végső árban, attól függően, hogy a gyártók mekkora mértékben hárítják át a jövedékiadó-emelést a fogyasztókra.

A pénzügyminiszter a dohánygyártmányok jövedéki adójáról korábban azt mondta: a módosítással keletkező 90 milliárd forintos többletet az egészségügyi források bővítésére fordítják.

Az ODBE kiemelte: nőtt a kereslet, a trafikosok jelenleg még a kedvezőbb adómértékű termékeket vásárolják. Tapasztalataik szerint az adóemeléseket megelőző időszakban többlet vásárlás jellemző a dohányboltoknál, azt követően pedig csökkeni fog a vásárlási kedv, így a cég 2027-ben alacsonyabb értékesítéssel számol előzetes terveihez képest.

A dohányboltellátó a mostaninál jóval nagyobb kereslet kielégítésére is fel van készülve mind logisztikai, mind emberi erőforrás terén, a jelenlegi előrehozott vásárlások kiszolgálása fennakadás nélkül zajlik – közölték.

Az ODBE saját éves vásárlási előrejelzéséhez képest – amely egyrészt az elmúlt 11 év adatain, másrészt az aktuális körülmények számításba vételén alapul – mennyiségben 7 százalékos vásárlási többletet állapítottak meg szeptemberben, amely „nagy valószínűséggel” az adóemelés bejelentésének tulajdonítható.

Az emelés mértékéről közölték: az egyes termékek fogyasztói árának meghatározása az adott terméket gyártó, forgalmazó nagykereskedő kizárólagos joga, így ők döntik el, hogy mikor, milyen mértékben, milyen ütemezéssel építik bele a végleges árba a növekedő adóterheket. Ezt a jelenlegi, meghirdetett áras rendszerben hetente kétszer tehetik meg, hétfőn és csütörtökön. Így a gyártók, forgalmazók nagyfokú rugalmassággal bírnak a termékek árának módosításában, ideértve annak időpontját is – jelezte az ODBE.