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Kármán András polgármester október 23-án – a magyar szabadság napján – kétoldalú megbeszélést tartott Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszterrel, akit Budapesten látott vendégül az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából.
Nyitókép: Kármán András/Facebook

93 milliárdos támogatás érkezhet Magyarországra északról

Infostart / MTI

A kormány megerősítette Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszterrel azt az együttműködési megállapodást, amely alapján a skandináv ország közel 93 milliárd forintos támogatást nyújt Magyarország számára – közölte Kármán András pénzügyminiszter.

A tárcavezető azt írta a Facebook-oldalán, hogy október 23-án – a magyar szabadság napján – kétoldalú megbeszélést tartott Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszterrel, akit Budapesten látott vendégül az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából.

A megbeszélésen megerősítették azt az együttműködési megállapodást, amely alapján

Norvégia közel 93 milliárd forinttal járul hozzá Magyarország fejlesztéséhez a zöld átmenet, az egészségügy és a helyi közösségek erősítése terén.

Emellett szóba került a magyar költségvetés, az euróbevezetés perspektívája, valamint az Európai Unió belső piacának működése is, hiszen annak Norvégia is részese.

Kármán András kitért arra, hogy a Stoltenberg család erős és személyes szálakon kötődik Magyarországhoz, ugyanis a pénzügyminiszter apja, Thorvald Stoltenberg 1956-ban életét kockáztatva vett részt a szovjet csapatok elől menekülő magyarok evakuálásában. Hősiességét a magyar állam 1992-ben kitüntetéssel is elismerte.

A tárcavezető bejegyzésében arról is megemlékezett, hogy hetven évvel ezelőtt Norvégia közel 1500 magyar menekültet fogadott be, akik új hazát találtak az északi országban, és a norvég társadalom megbecsült tagjaivá váltak.

Jelenleg Norvégia Magyarország egyik meghatározó európai partnere, a kapcsolat szilárdságát pedig a közös értékeken és érdekeken túl, éppen a közös történelmi élmények adják

– írta Kármán András.

Orbán Anita külügyminiszter szeptember 18-án közölte, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a Norvég Alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében, majd október 14-én tájékoztatott arról, hogy lezárultak a tárgyalások a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmusról, így Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap az északi országtól.

Orbán Anita korábban közölte: céljuk egy olyan egyezmény, amelynek révén a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg.

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Kezdőlap    Belföld    93 milliárdos támogatás érkezhet Magyarországra északról

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Országszerte megemlékeznek ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról; a 70. évforduló alkalmából ünnepi rendezvényt tartanak az Országházban külföldi vendégek részvételével. A világ számos pontján szerveznek koszorúzást, megemlékezést, ünnepi műsort: Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést, Rio de Janeiróban a Megváltó Krisztus-szobrot, de ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is. Kövesse velünk az eseményeket!
 

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