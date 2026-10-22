Újra kötelező az orvoskamarai tagság – november 20-ig kell benyújtani a tagfelvételi kérelmet

A törvénymódosítás értelmében, aki orvosi kamarai tagsághoz kötött tevékenységet végez és nem tagja a MOK-nak, amennyiben ilyen tevékenységet kíván végezni,* úgy a módosítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül kérnie kell felvételét a kamarába.

A határidőn belül benyújtott kérelmek esetében a kamarai tagsági jogviszony külön testületi döntés nélkül, a benyújtás napjával létrejön.

Fontos! Aki a tagfelvételi kérelmét november 20-ig nem nyújtja be, 2027. január 20-tól nem végezhet kamarai tagsághoz kötött tevékenységet addig, amíg a MOK a tagfelvételi kérelmét el nem bírálja.