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Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója, a Mesterséges Inteligencia Koalíció elnöke beszédet mond a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) szakmai napján a HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben (HUN-REN SZTAKI) 2025. június 2-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Távozott a HUN-REN vezetése

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Véget ér Gulyás Balázs megbízása a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) elnökeként, a posztot mától kezdve Stipsicz András, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatója tölti be, aki a kutatóhálózatot érintő tervekről is beszélt.

Az új elnök a Kossuth rádió műsorában azt nyilatkozta, hogy a kutatóhálózatnak a Magyar Tudományos Akadémiánál van a helye, és kiszámítható, de inspiratív környezetet kíván teremteni a magyar kutatóknak. Ennek részeként átalakítaná a jelenlegi, elavult teljesítményértékelési rendszereket, és serkenteni szeretné a hálózat intézményei közötti együttműködést – számolt be róla a 24.hu.

Mint ismert, az Orbán-kormány még 2019-ben szakította el a Magyar Tudományos Akadémiától a kutatóhálózatot, amely ettől kezdve Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, majd 2023-tól HUN-REN néven működött tovább. Az Akadémia és a kutatók többsége tiltakozott ez ellen, aggályok merültek fel a kutatás szabadságával és függetlenségével kapcsolatban is.

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