Távozott a HUN-REN vezetése

Az új elnök a Kossuth rádió műsorában azt nyilatkozta, hogy a kutatóhálózatnak a Magyar Tudományos Akadémiánál van a helye, és kiszámítható, de inspiratív környezetet kíván teremteni a magyar kutatóknak. Ennek részeként átalakítaná a jelenlegi, elavult teljesítményértékelési rendszereket, és serkenteni szeretné a hálózat intézményei közötti együttműködést – számolt be róla a 24.hu.

Mint ismert, az Orbán-kormány még 2019-ben szakította el a Magyar Tudományos Akadémiától a kutatóhálózatot, amely ettől kezdve Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, majd 2023-tól HUN-REN néven működött tovább. Az Akadémia és a kutatók többsége tiltakozott ez ellen, aggályok merültek fel a kutatás szabadságával és függetlenségével kapcsolatban is.