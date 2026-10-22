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Nyitókép: BKK

Megújult az Új köztemető Nemzeti Gyászparkja

Infostart / MTI

Befejeződtek a felújítási és karbantartási munkálatok az Új köztemető Nemzeti Gyászparkjának 298-as, 300-as és 301-es parcellájában – közölte a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) csütörtökön az MTI-vel.

A közleményben kiemelték: a Nemzeti Gyászpark Látogatóközpontjában nyolc tablóból álló kiállítás nyílt, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére állított kopjafák történetét mutatja be.

A felújítások célja, hogy a hetvenedik évfordulóra méltó környezetben őrizzék meg az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékét.

Felidézték, hogy a NÖRI 2026 tavaszán mérte fel a Nemzeti Gyászpark és a hozzá tartozó látogatóközpont állapotát. A műszaki felmérés alapján elvégzett munkálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a 301-es parcella jellegzetes kopjafáinak állagmegóvására. Pótolták a korhadt vagy hiányzó faelemeket, kezelték a repedéseket, elvégezték a faanyag felületvédelmét, és ahol szükséges volt, abroncsolással erősítették meg az emlékjeleket.

A parcellában megtisztították a mészkő párnaköveket, felújították a feliratokat, a megsüllyedt köveket szintbe emelték, és elvégezték a szükséges síremlék-karbantartási munkákat. Nagy Imre síremlékét szintén megtisztították, feliratait újrafestették. A szomszédos 300-as parcellában 82 mészkő párnakövet tisztítottak meg és újították fel a feliratokat, pótolták az alakulótér hiányzó mészkőburkolatait, valamint megtisztították a mintegy 600 négyzetméteres területet. A 298-as parcellában több mint 900 kisebb kopjafát újítottak meg.

A látogatóközpontban megnyílt, nyolctablós kiállítás a kopjafák felállításának folyamatát, annak állomásait és a korabeli fényképeket mutatja be. A látogatók ismét megtekinthetik azt a kültéri információs táblát is, amely az emlékjeleket 1989-ben felállító Inconnu művészeti csoport tagjainak, valamint a kopjafák felállítását támogató személyeknek a nevét tartalmazza – tájékoztatott az intézet.

A Nemzeti Gyászpark és különösen a 301-es parcella az 1956-os forradalom leverése utáni megtorlás áldozatainak egyik meghatározó emlékhelye. A kivégzettek közül sokakat jeltelen sírokba, titokban temettek el ezen a területen – írták.

A tájékoztatás szerint a Nemzeti Gyászpark naponta 7 és 19 óra között látogatható. A Látogatóközpont október 12. és november 4. között 9 és 17 óra között tart nyitva. A helyszín főbejárata a Kozma utca 8-10. szám alatt található, és a 28-as, 28A és 37-es villamosokkal, valamint a 68-as, 95-ös, 195-ös, 201E és 202E jelzésű buszokkal közelíthető meg.

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Kezdőlap    Belföld    Megújult az Új köztemető Nemzeti Gyászparkja

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