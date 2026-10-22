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Egy nő melegszik a radiátornál.
Nyitókép: Getty Images/Tatiana Meteleva

Még 21 épületben és 1164 lakásban nincs távfűtés Miskolcon

Infostart / MTI

Még 21 épületben és összesen 1164 lakásban nem indult el a fűtésszolgáltatás a lakóközösségek megrendelésére, külső kivitelezők által végzett fűtés-korszerűsítési munkálatok elhúzódása miatt – közölte a Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ Kft.) megbízott karbantartási üzemvezetője csütörtök délután az MTI megkeresésére.

Bernáthné Barczi Judit azt írta: a kivitelezők készre jelentését követően – amennyiben a szolgáltatás elindításához szükséges műszaki feltételek maradéktalanul teljesülnek – a MIHŐ Kft. ezekben az épületekben is megkezdi a fűtésszolgáltatást. A vállalat október 12-én, hétfőn adta hírül honlapján a fűtésszolgáltatás elindítását.

Azt írták, a mintegy 32 ezer lakossági felhasználót távhővel ellátó cég a lehűlés miatt október 9-én pénteken téli üzemmódba helyezte hőközpontjait. Emiatt a hőmérséklet alakulásától függően a épületek belső fűtési rendszerei automatikusan megkezdték működésüket.

Közölték: a távhőellátási rendszer szabályozástechnikája folyamatosan követi az időjárás változásait, így a fűtésszolgáltatás elindítása nem jelenti azt, hogy folyamatosan ugyanolyan melegek a radiátorok. A távhőszolgáltatás biztonságos megkezdéséhez ugyanakkor az is szükséges, hogy az épületek belső fűtési rendszerei üzemképesek és a fűtés fogadására alkalmas állapotúak legyenek, amiről a felhasználói közösségeknek kell gondoskodniuk – hívták fel a figyelmet.

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