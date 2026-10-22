Budapestre jönnek a Gripenek

Díszelgő áthúzással tiszteleg a Magyar Honvédség hét JAS 39 Gripen vadászrepülőgépe az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt október 23-án Budapesten – közölte a Honvédelmi Minisztérium. A vadászgépek a forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett állami ünnepségen a miniszterelnök beszéde előtt, 16 órakor repülnek át a Kossuth tér felett, piros-fehér-zöld füstcsíkokat húzva az égre.

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülődandár Gripenjei két kötelékben, négyes gyémánt- és hármas ékalakzatban hajtják végre a díszelgő áthúzást.

A nemzeti színű füstcsíkokat olyan, a vadászgépekre függesztett speciális füstképző berendezések (smokewinder) hozzák létre, amelyek a repülőgépek hajtóművétől függetlenül állítanak elő színes füstöt – tették hozzá.

A Gripenek repülése miatt október 23-án 15 és 17 óra között Kecskemét, Tököl és Budapest térségében a megszokottnál erősebb zaj- és hanghatásra lehet számítani.