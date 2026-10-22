Baka András: gondoskodni kell 1956 eszméjének és tanulságainak továbbadásáról

A megyei és városi könyvtárban tartott eseményen Baka András köszöntőjében kiemelte: a történelmi emlékezet megőrzése tiszteletet, alapos és tárgyilagos felkészülést, valamint a tények ismeretét kívánja, ebben pedig nélkülözhetetlen szerepük van a történészeknek.

Emlékeztetett: sokáig nem lehetett beszélni 1956-ról, nem lehetett a közbeszéd és a történelmi emlékezet része, amikor már lehetett volna, akkor a mindennapok küzdelmei miatt nem jutott rá elég figyelem.

„Itt vagyunk a 70. évfordulón, ami alkalmat ad arra, hogy közelebb kerüljünk '56 eseményeihez, megértsük azt, hogy mit jelentett ez a történelmi fordulópont Magyarország számára, hogy mit ad 1956 a mai magyaroknak és a mai Magyarországnak" – fogalmazott.

Hangsúlyozta: „nekünk kell gondoskodnunk arról", hogy az a generáció, amely nem élte át az akkori eseményeket, nem vagy keveset hallott 1956-ról, megőrizze annak eszméjét, valamint továbbadja gondolatait és tanulságait.

Az eseményt Felbermann Endre, a Deák Ferenc Akadémia Egyesület elnöke vezette fel, a köztársasági elnök köszöntője után Szakolczai Attila történész tartott előadást.