ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.33
usd:
325.24
bux:
143326.2
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy szürke macska egy kis tányér nedves macskaeledelt eszik.
Nyitókép: Getty Images/Catherine Falls Commercial

Cicagazdik, figyelem! Ezt a macskaeledelt ne adják kedvencüknek

Infostart

Halcsontszilánkok jelenléte miatt visszahívta a forgalomból a MOMENTS Filet Bites Tonhal és Szardella 50 grammos kiszerelésű macskaeledelt a a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – tájékoztatta a hivatal szerdán az MTI-t.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a Shandong Dingdang Pet Food. Co., LTD. (Kína) által gyártott, 2027. 12. 19. lejárati idejű terméket ne adják a macskájuknak, egyben intézkedtek a terméknek a forgalomból történő kivonásáról – tartalmazza a közlemény.

A bejelentést az állateledel forgalmazója a Fressnapf-Hungária Kft. tette a hatóságnál – írták.

Ebben a hónapban immár a második macskaeledel visszahívását rendelte el a Nébih. Október 14-én a Real Nature Wilderness, Pure Chicken Adult, 400 grammos macskaeledel konzervet vonták ki a forgalomból idegen anyag jelenléte miatt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Cicagazdik, figyelem! Ezt a macskaeledelt ne adják kedvencüknek

nébih

macska

termékvisszahívás

macskaeledel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Mi változik a tao-rendszer megszüntetésével? A sportközgazdász elmondja

Mi változik a tao-rendszer megszüntetésével? A sportközgazdász elmondja
Jövőre a nyereséges cégek már nem ajánlhatják fel a társasági adójuk 80 százalékát sportszövetségeknek, sportkluboknak. Ugyanakkor a 150 milliárd forintos éves tao-keret megmarad, csak az állam fogja szétosztani a pénzt – jelentette be a kormányzat. Szabados Gábor sportközgazdász elemezte a változásokat az InfoRádióban.
Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is

Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is

Miután őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, a fia, Matolcsy Ádám is feltűnt a rendőrség körözési listáján. Az ügyészség korábban közölte: szerdán két embert vett őrizetbe a főügyészség, és két ember ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Előzőleg gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt és bűntársait. A letartóztatásról várhatóan pénteken dönt a bíróság.
 

Ügyészség: Matolcsy György mellett bűntársát is őrizetbe vették és kihallgatták

Matolcsy György péntekig biztosan rács mögött marad, kezdeményezték a letartóztatását

Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

Panaszt tett Matolcsy György ügyvédje, aki beszélt a házkutatásról is

Havasi Bertalan: elvárjuk, hogy politikai nyomás nélkül folyjon az eljárás MNB-ügyben

Megjelent az idei költségvetést módosító törvény

Megjelent az idei költségvetést módosító törvény

 

„Éhenhalni elég” – kemény reakciók a béremelésre a rendvédelemtől és az egészségügyi dolgozóktól

2027-es költségvetés – vannak még nyitott kérdések a nyugdíjasparlament szerint

Könnyebben elérhető háziorvos, rövidebb várakozás, korszerűbb diagnosztika – az egészségügyi költségvetés főbb célkitűzései

Rétvári Bence: Bokros Lajos terve valósul meg a 40 év feletti édesanyák szja-mentességének eltörlésével

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.22. csütörtök, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megfázott a forint

Megfázott a forint

Kora délutánra 365,7-ig gyengült szerdán a forint az euróval szemben, a dollár pedig 326 forintra, így a magyar deviza a kedd reggeli 362,4-es szint óta szinte megállás nélkül veszített értékéből. Igaz, délután óta a gyengülés megállt, de fordulat nem következett be, enyhe mínuszban oldalazik a forint. A hazai fizetőeszközre nehezedő nyomást egyszerre fűti a romló nemzetközi hangulat – a francia tízéves hozam 24 éves csúcsra, 5 százalékra ugrott, emelkednek az amerikai hozamok, és újra drágul az olaj és a gáz – és a költségvetés bejelentése utáni piaci átpozicionálás. Közben Kármán András pénzügyminiszter Reutersnek adott interjút: a tárcavezető akár 2032-es euróbevezetésről beszélt, az ERM-2-be lépéssel kapcsolatban azonban óvatosan fogalmazott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zelenszkij beadta a derekát? Meglepő ajánlatot tett az ukrán elnök

Zelenszkij beadta a derekát? Meglepő ajánlatot tett az ukrán elnök

Az ukrán elnök szerint a harcok befagyasztása lehet a béke első lépése, de biztonsági garanciákat is követel.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia says it is ready to resume talks with Ukraine and US to end war

Russia says it is ready to resume talks with Ukraine and US to end war

The announcement came after Russian President Vladimir Putin met US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff in St Petersburg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 21. 21:55
Újra sínre kerülhet a Közlekedési Múzeum ügye
2026. október 21. 21:33
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt – a nap hírei
×
×