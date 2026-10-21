Cicagazdik, figyelem! Ezt a macskaeledelt ne adják kedvencüknek

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a Shandong Dingdang Pet Food. Co., LTD. (Kína) által gyártott, 2027. 12. 19. lejárati idejű terméket ne adják a macskájuknak, egyben intézkedtek a terméknek a forgalomból történő kivonásáról – tartalmazza a közlemény.

A bejelentést az állateledel forgalmazója a Fressnapf-Hungária Kft. tette a hatóságnál – írták.

Ebben a hónapban immár a második macskaeledel visszahívását rendelte el a Nébih. Október 14-én a Real Nature Wilderness, Pure Chicken Adult, 400 grammos macskaeledel konzervet vonták ki a forgalomból idegen anyag jelenléte miatt.