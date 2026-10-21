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Nyitókép: Pixabay

Autós őrületek kifogyhatatlan tárháza – újabb videók

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A bp-iautosok.hu „közlekedési horror” rovatát renndszeresen töltik a magyarországi járművezetők. Most újabb négy gyöngyszem érkezett.

Az első felvétel október 2-án készült a 441-es úton, a csemői bekötőútnál. A SEAT vezetője záróvonalon át, előzni tilos tábla mellett kezdett előzni, miközben az előtte haladó autó balra kanyarodott – olvasható a az alábbi videó mellékletében.

A beküldő azt írta, hogy a baleset elkerülése nem a szabálytalankodó autós érdeme volt: vélhetően az előzött jármű vezetője fékezett egy hatalmasat, hogy a szabálytalanul előző beférjen a résbe..

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A 2. videón a 35-ös főúton, Muhi környékén járunk. A beküldő szerint egy autós egyáltalán nem lassított, úgy érkezett meg, és csak szerencsén múlt, hogy nem találta telibe az előtte haladó autót.

Telefont nyomkodhatott?

A harmadik felvétel 2026. szeptember 19-én, 11:55 körül készült az M1-esen, Biatorbágynál, a terelésnél. A beküldő elmondása szerint egy autós áthajtott az ő sávjába. Satufékezni sem tudott, mert közvetlenül mögötte egy másik autó haladt. Óriási szerencse, hogy nem történt frontális tragédia.

Lámpám, lámpám, mondd meg nékem...

Az utolsó videón a beküldő a piros lámpánál állt, az előtte álló kamion zöldet kapott jobbra. A balra kanyarodó sávból erre kiugrott egy autó egyenesen, pedig neki tilos volt. Majdnem baleset lett a vége. Az eset Tatabányán történt.

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