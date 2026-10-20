Ha ilyet vett a gyermekének, vigyázzon!

A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelemfelhívásban tájékoztatja a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

A játék mechanikai ellenőrzése során megállapították, hogy a játékfigurákat a tartógyűrűhöz rögzítő textil szalag könnyen leszakad. Ez a leváló kisméretű szalag teljesen belefér a szabványos kis alkatrészek vizsgálóhengerébe, így a 3 év alatti kisgyermekek könnyen a szájukba vehetik és lenyelhetik, ami a légutak elzáródásához és fulladáshoz vezethet – olvasható.

Az NKFH kiemeli: amennyiben a fenti leírásnak megfelelő játszószőnyeget az online felületről megrendelték, a súlyos balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul vegyék el a gyermekektől, és ne engedjék, hogy tovább használják azt!