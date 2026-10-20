Fidesz: nem számít, mit mond Magyar Péter, csak az, hogy mi történik

Az ellenzéki párt Magyar Péter keddi rádióinterjúját kommentálva az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a miniszterelnök itt is „összevissza beszélt”, nem számít, hogy mit mond, csak az, hogy mi történik.

„A valóság pedig az, hogy egy baloldali költségvetést készítenek. Azoktól vesznek el, akik többet akarnak dolgozni és előrébb akarnak jutni” – értékeltek.

Szerintük a vállalkozások és a munkaadók számára ez az adóemelés költségvetése: nem előrejutást, hanem visszalépést jelent, és veszélyezteti a munkahelyeket, visszahozza a Magyarországon régóta ismeretlen munkanélküliséget. Adóemelést hoz az édesanyáknak és 138 ezer katás kisvállalkozónak; ez a költségvetés csökkenő béremeléseket és növekvő árakat jelent – tették hozzá.

A párt hangsúlyozta: Magyarországon ma nem új adókra és nem adóemelésekre, hanem a munkát terhelő adók csökkentésére van szükség.