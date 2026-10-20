Csalóka csalamádék: sok hatósági eljárás indult

Az allergénkezelés gyakorlatát két vállalkozásnál az üzemben is ellenőrizték a hivatal felügyelői. Összesen 21 termék esetében indult hatósági eljárás. A feltárt szabálytalanságok miatt több mint 3 millió forint bírságot szabtak ki.

A Szupermenta legújabb terméktesztjén a sokak által kedvelt csalamádék kerültek a középpontba. A Nébih szakemberei 16 hazai élelmiszer-előállító összesen 25 termékét vizsgálták, melyek töltőtömege 300 és 2000 gramm között változott – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közleményében.

A tesztalanyok sorában 18, a Magyar Élelmiszerkönyv által szabályozott „vágott, vegyes savanyúság” is szerepelt. Esetükben előírás, hogy egyik összetevő mennyisége sem haladhatja meg a töltőtömeg 45 százalékát.

A 18 érintett termék közül mindössze 4 felelt meg ennek a követelménynek.

A Nébih laboratóriumi szakemberei többek között az alkotórészek tömegarányát, a termékek sav-, só- és édesítőszer-tartalmát, mustárallergén jelenlétét, valamint növényvédőszer-maradék esetleges előfordulását vizsgálták.

Öt csalamádéban mustárallergén-fehérjét mutattak ki, holott az a termékek jelölésén nem szerepelt se összetevőként, se lehetséges keresztszennyeződésként. A kimutatott alacsony mennyiségek alapján feltételezhető, hogy a mustár nem szándékosan, hanem a gyártás során, például keresztszennyeződés következtében kerülhetett a termékekbe.

A Nébih szakembereinek kockázatértékelése –- a FAO és a WHO szakértői által kidolgozott, nemzetközileg alkalmazott, referencia-dózison alapuló tudományos módszer alapján – megállapította, hogy a mért mennyiségek egyik esetben sem érték el a beavatkozási szintet, így a figyelmeztető jelölés hiánya önmagában nem minősült hibának.

A hatóság ugyanakkor ellenőrizte az érintett üzemekben a vállalkozások allergénkezelési és keresztszennyeződés-megelőzési gyakorlatát. Az azonosított hiányosságok miatt az előállítókat a gyakorlat felülvizsgálatára, valamint olyan intézkedések bevezetésére kötelezte, amelyekkel igazolhatóan megelőzhető és ellenőrizhető az allergének nem szándékos bekerülése.

A vizsgálat a termékek jelölésére is kiterjedt, mely kapcsán többek között a zöldségösszetétel arányának feltüntetésével volt gond (a „zöldségek változó arányban” kifejezés nem megfelelő használata), továbbá az adalékanyagok funkciójára utaló megnevezés hiányzott. Emellett nem minden esetben jelölték egyértelműen, hogy a tápértékadatok a teljes termékre vagy a lecsepegtetett zöldségekre vonatkoznak-e. Olyan címkét is találtak a felügyelők, amely magyar eredetre, „házias jellegre” vagy kedvező vitamintartalomra utalt, miközben ezek a megjelölések nem feleltek meg a vonatkozó feltételeknek.

A feltárt hiányosságok miatt a 25 vizsgált termékből 21 esetében hatósági eljárás indult. A felügyelők kötelezték az érintett vállalkozásokat a hibák kijavítására, valamint összesen több mint 3 millió forint élelmiszer-ellenőrzési és élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabtak ki.

A Szupermenta terméktesztek során rendszerint kialakul egy rangsor, azonban az összehasonlító termékteszt fent részletezett kedvezőtlen tapasztalatai alapján ezúttal nem hirdettek helyezetteket.

További információk, érdekességek és a részletes vizsgálati eredmények elérhetőek a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán. https://szupermenta.hu/savanyu-ropogos-es-szines-itt-a-csalamadek-tesztje/