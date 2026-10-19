Tarr Zoltán szerint a Tisza nem hoz létre erdélyi „leánypártot”

Több napra Erdélybe utazott Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a tavaszi kormányváltás óta másodjára jár a térségben – írja az mfor.hu.

A politikus az egyik fórumot követően a Transtelexnek adott interjújában kifejtette: a látogatás kiemelt célja, hogy a magyarországi és a határon túli magyar közösségek viszonyát új alapokra helyezzék. A miniszter egyúttal kiemelte:

a Tisza-kormány nem kívánja folytatni Orbán Viktor korábbi, központosító és politikai lojalitást követelő nemzetpolitikáját.

A tárcavezető szerint a kormány továbbra is a helyi magyarság legitim képviseletének tekinti az RMDSZ-t, a párbeszédet viszont kiterjesztik a civil és kulturális szférára is.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egyúttal leszögezte:

a Tisza Párt nem hoz létre erdélyi szervezetet és nem avatkozik be a helyi politikába, hanem a közösségek önállóságát tiszteletben tartó partnerségre törekszik.

A határon túli szervezeteknek nyújtott állami támogatások felülvizsgálatáról elmondta, hogy különösen a választási években megugró egyedi forrásokat ellenőrzik. Hangsúlyozta, hogy az átvilágítás nem politikai leszámolás, hanem a közpénzek átlátható és jogszerű felhasználásának biztosítása.