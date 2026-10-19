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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Nagy bejelentés Vitézy Dávidtól, jön az átadás

Infostart / MTI

Megkezdődik hétfőn az M44-es gyorsforgalmi út, az M5-ös autópálya és az 5-ös főút teljes csomópontrendszerének műszaki átadás-átvétele. Az 50 milliárd forintos beruházás műszaki átadása november közepén zárulhat, a hatósági forgalomba helyezés decemberben várható – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A Facebook-oldalán tett tájékoztatása szerint az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és Kecskemét közötti szakasza tavaly április óta használható, de az M5-ös autópályával és az 5-ös főúttal alkotott teljes csomópontrendszer még hiányzott.

A tárcavezető kiemelte, hogy nem egyszerű autópálya-csomópontról, hanem egy összetett, többszintű közlekedési létesítményről van szó, amely három fontos útvonal közötti kapcsolatot biztosítja, így a beruházás teljes költsége 50 milliárd forint.

A fejlesztés részeként

  • „teljes értékű, lóhere alakú" csomópont épült az M44-es és az M5-ös találkozásánál.
  • Az M44 felüljárón keresztezi az autópályát, a kapcsolatokat közvetlen és közvetett csomóponti ágak, valamint gyűjtő-elosztó pályák biztosítják.
  • Átépítették az 5-ös főút nyomvonalát is, amely külön szintben keresztezi az M5-öt és az M44-et.
  • Az 5-ös főút és az M44 között "fél-lóhere" alakú csomópont létesült, két körforgalommal.
  • Az M44-ről és az 5-ös főútról Budapest felé vezető felhajtóág már június óta használható

– ismertette a részleteket Vitézy Dávid.

A csomópont forgalomba helyezésével megnyílhatnak az M5-ösről Békéscsaba és Kecskemét felé, valamint Békéscsaba felől Szeged irányába vezető kapcsolatok is,

ami javíthatja Békéscsaba és az Alföld keleti térségének gyorsforgalmi elérhetőségét, valamint csökkentheti Kecskemét átmenő forgalmát – közölte a tárcavezető.

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m5-ös autópálya

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m44-es autóút

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