Nagy bejelentés Vitézy Dávidtól, jön az átadás

A Facebook-oldalán tett tájékoztatása szerint az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és Kecskemét közötti szakasza tavaly április óta használható, de az M5-ös autópályával és az 5-ös főúttal alkotott teljes csomópontrendszer még hiányzott.

A tárcavezető kiemelte, hogy nem egyszerű autópálya-csomópontról, hanem egy összetett, többszintű közlekedési létesítményről van szó, amely három fontos útvonal közötti kapcsolatot biztosítja, így a beruházás teljes költsége 50 milliárd forint.

A fejlesztés részeként

„teljes értékű, lóhere alakú" csomópont épült az M44-es és az M5-ös találkozásánál.

Az M44 felüljárón keresztezi az autópályát, a kapcsolatokat közvetlen és közvetett csomóponti ágak, valamint gyűjtő-elosztó pályák biztosítják.

Átépítették az 5-ös főút nyomvonalát is, amely külön szintben keresztezi az M5-öt és az M44-et.

Az 5-ös főút és az M44 között "fél-lóhere" alakú csomópont létesült, két körforgalommal.

Az M44-ről és az 5-ös főútról Budapest felé vezető felhajtóág már június óta használható

– ismertette a részleteket Vitézy Dávid.

A csomópont forgalomba helyezésével megnyílhatnak az M5-ösről Békéscsaba és Kecskemét felé, valamint Békéscsaba felől Szeged irányába vezető kapcsolatok is,

ami javíthatja Békéscsaba és az Alföld keleti térségének gyorsforgalmi elérhetőségét, valamint csökkentheti Kecskemét átmenő forgalmát – közölte a tárcavezető.