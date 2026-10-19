Hat autó ütközött, Budapest felé óriási a torlódás, de egy másik sztráda is áll

Az Útinform azt közölte, hogy az M4-es autóút 28-as kilométerénél a belső sávon állnak a járművek, 5 kilométeres a torlódás.

Az M0-s autóúton, a déli szektorban, az M1-es autópálya felé, a 17-es és a 14-es km között a Deák Ferenc hídon aszfaltoznak. A két sávra szűkült szakasz miatt a kialakult torlódás már 9-10 km-es. Hosszabb menetidőre készüljenek!

Erős a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon.

Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bagnál és Hatvannál a kiépített tereléseknél,

illetve az M5-ös autópályán szintén a terelésnél lassulnak a járművek több km hosszan.

Sokan haladnak a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól kezdődően,

a 31-es főúton Mendénél és Maglódnál,

illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti körzetében.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!