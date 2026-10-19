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Nyitókép: Semmelweis Egyetem

Állásbörzét tart hétfőn a nagy budapesti egyetem

Infostart / MTI

A Semmelweis Egyetem karrier- és állásbörzéjén az érdeklődők első kézből kaphatnak információt a friss egészségügyi állásajánlatokról, szak- és továbbképzési lehetőségekről, valamint a rezidenshelyekről a különböző intézményekben.

Egészségügyi karrier- és állásbörzét tartanak október 19-én a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri elméleti tömbjében; a rendezvényen a hazai egészségügyi szolgáltatók aktuális állásajánlatairól, valamint a szak- és továbbképzési lehetőségekről kaphatnak átfogó képet az érdeklődők.

Az egész napos programra egészségügyi képzésben tanulókat, végzéshez közeli hallgatókat, rezidenseket és már egészségügyi területen dolgozó, de munkahelyváltáson gondolkodókat egyaránt vár több mint 30 kiállító. A rendezvényen a Semmelweis Egyetem több klinikája is képviselteti magát.

A standoknál első kézből kaphatnak információt friss állásajánlatokról az ápolás és a betegellátás területén, a szak- és továbbképzési lehetőségekről és a rezidenshelyekről is állami és a magánintézményekben egyaránt.

A rendezvényt – a szervezők előzetes tájékoztatása szerint – Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter nyitja meg, előadást tart – mások mellett – Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, és kerekasztal-beszélgetésen vesznek részt az egészségügyi kamarák vezetői.

Az állásbörzén előadások, pódiumbeszélgetések segítik a látogatókat a karriertervezésben, szó lesz egyebek mellett arról is, hogyan kell manapság önéletrajzot írni és felkészülni egy sikeres állásinterjúra; az érdeklődők azzal kapcsolatban is hasznos tanácsokat kapnak, hogyan előzhető meg a kiégés az egészségügyi pályán.

A karriernap az egyetemre felvételizők számára is hasznos, információt kaphatnak a felvételi eljárás menetéről, részleteiről – írta közleményében a Semmelweis Egyetem.

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Kezdőlap    Belföld    Állásbörzét tart hétfőn a nagy budapesti egyetem

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