Kiderült, hogy mikor érkezik meg végre a várva várt eső

A legfrissebb modellek továbbra is növekvő csapadékesélyeket vetítenek előre a jövő hét közepére egy nyugat, délnyugat felől érkező ciklonnak köszönhetően – írja az idokep.hu.

Szerdán a délutáni órákban még csak elszórtan a Dunántúlon számíthatunk esőre, záporokra, délnyugaton helyenként akár egy-egy zivatarra is, majd az esti óráktól már máshol is növekszik a csapadék kialakulásának valószínűsége.

Csütörtökön aztán sokfelé szükség lesz az esernyőkre, mivel a ciklon középpontja fölénk helyeződik, így nagyobb területet érintő csapadék van kilátásban. A jelenlegi számítások alapján területi átlagban péntek reggelig az ország nagy részén 5–10, keleten, északkeleten 10–15 milliméter gyűlhet össze.