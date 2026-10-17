„Korszerűsíteni kell” – Borbély Attila a tao átalakításának szükségességéről beszélt

A sportra a pénzügyi források limitáltak, az elosztás pedig nem a legmegfelelőbb a versenysport és a szabadidősport viszonylatában – mondta az InfoRádióban Borbély Attila, a Magyar Közgazdasági Társaság Sportgazdasági Szakosztályának elnöke, hozzátéve: jelen pillanatban a források jelentős, 70 százalék körüli része az élsport finanszírozására fordítódik. Jónak tartja azonban, hogy a tömegsport, a szabadidősport bővül, egyre többen sportolnak, futnak, kerékpároznak, úsznak, miközben ennek a finanszírozási oldala kissé háttérbe szorult – fogalmazott a Debreceni Egyetem professzor emeritusa, aki szerint a sportfinanszírozás jelenlegi rendszerének ésszerűsítésére lenne szükség.

Az élsport jelentős része meg kell hogy álljon a saját lábán, vagy legalábbis többségében meg kell hogy álljon, és kevesebb állami forrást kellene erre fordítani

– vélekedett, megjegyezve, hogy egy sportág eredményességén, egy egyesület, egy klub sikerein múlik, tud-e gazdasági oldalról forrásokat találni, vállalati szponzorálást, támogatást, együttműködési megállapodást, amivel csökkenthető az állami támogatások aránya. Hozzátette azonban, hogy Magyarországon sok olyan sportág van, amely eredményes, de kevésbé piacképes, ezeknél meg kell tartani az állami támogatást, átgondolva persze annak mértékét.

„A fejpénzt vagy fejkvótát mi nem igazán tartjuk megfelelő megoldásnak, inkább a teljesítmények alapján lehetne finanszírozni” – mondta, hozzátéve: nagyon sikeres a magyar sport nemzetközi szinten, aminek természetesen mindenki örül. Van 16-18 kiemelt sportág, van 6 látványsportág, ami tao-támogatásokat kap. Most szerinte

az a kérdés, hogy szükségünk van-e ennyi sportág nemzetközi sikereire, vagy lehetne talán koncentrálni kevesebb sportágra és még több sikerre. Ez egy eldöntendő stratégiai kérdés.

Magyarország mindig sportnemzet volt, és jó lenne, hogy ha sportoló nemzet is lenne, a belső arányokat ebbe az irányba kellene eltolni – mondta.

Mindazonáltal Borbély Attila szerint amíg az Európai Unió engedi, addig nem kell megszüntetni a tao-támogatásokat, csak „egy kicsit korszerűsíteni, átalakítani, átformálni”.

„Lehet koncentrálni, de szükség van arra, hogy egy ideig megmaradjon, és a hat látványsportágat ebből a forráscsoportból is valamilyen szintig támogatni lehessen” – vélekedett. De az egészséges életmód népszerűsítése miatt a tömeg- és szabadidősport mindenképpen több forrást igényel – tette hozzá Borbély Attila, az MKT Sportgazdasági Szakosztályának elnöke az InfoRádióban.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.