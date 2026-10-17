ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.29
usd:
323.23
bux:
145471.12
2026. október 17. szombat Hedvig
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A 41. Wizz Air Budapest Félmaraton mezõnye a rajt után a Pázmány Péter sétányon 2026. szeptember 6-án.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

„Korszerűsíteni kell” – Borbély Attila a tao átalakításának szükségességéről beszélt

Infostart / InfoRádió

Egy szakmai javaslatcsomagot dolgozott ki a sportfinanszírozás átalakítására a Magyar Közgazdasági Társaság Sportgazdasági Szakosztályának elnöksége. A tervezetet a sportállamtitkárságnak is megküldték.

A sportra a pénzügyi források limitáltak, az elosztás pedig nem a legmegfelelőbb a versenysport és a szabadidősport viszonylatában – mondta az InfoRádióban Borbély Attila, a Magyar Közgazdasági Társaság Sportgazdasági Szakosztályának elnöke, hozzátéve: jelen pillanatban a források jelentős, 70 százalék körüli része az élsport finanszírozására fordítódik. Jónak tartja azonban, hogy a tömegsport, a szabadidősport bővül, egyre többen sportolnak, futnak, kerékpároznak, úsznak, miközben ennek a finanszírozási oldala kissé háttérbe szorult – fogalmazott a Debreceni Egyetem professzor emeritusa, aki szerint a sportfinanszírozás jelenlegi rendszerének ésszerűsítésére lenne szükség.

Az élsport jelentős része meg kell hogy álljon a saját lábán, vagy legalábbis többségében meg kell hogy álljon, és kevesebb állami forrást kellene erre fordítani

– vélekedett, megjegyezve, hogy egy sportág eredményességén, egy egyesület, egy klub sikerein múlik, tud-e gazdasági oldalról forrásokat találni, vállalati szponzorálást, támogatást, együttműködési megállapodást, amivel csökkenthető az állami támogatások aránya. Hozzátette azonban, hogy Magyarországon sok olyan sportág van, amely eredményes, de kevésbé piacképes, ezeknél meg kell tartani az állami támogatást, átgondolva persze annak mértékét.

„A fejpénzt vagy fejkvótát mi nem igazán tartjuk megfelelő megoldásnak, inkább a teljesítmények alapján lehetne finanszírozni” – mondta, hozzátéve: nagyon sikeres a magyar sport nemzetközi szinten, aminek természetesen mindenki örül. Van 16-18 kiemelt sportág, van 6 látványsportág, ami tao-támogatásokat kap. Most szerinte

az a kérdés, hogy szükségünk van-e ennyi sportág nemzetközi sikereire, vagy lehetne talán koncentrálni kevesebb sportágra és még több sikerre. Ez egy eldöntendő stratégiai kérdés.

Magyarország mindig sportnemzet volt, és jó lenne, hogy ha sportoló nemzet is lenne, a belső arányokat ebbe az irányba kellene eltolni – mondta.

Mindazonáltal Borbély Attila szerint amíg az Európai Unió engedi, addig nem kell megszüntetni a tao-támogatásokat, csak „egy kicsit korszerűsíteni, átalakítani, átformálni”.

„Lehet koncentrálni, de szükség van arra, hogy egy ideig megmaradjon, és a hat látványsportágat ebből a forráscsoportból is valamilyen szintig támogatni lehessen” – vélekedett. De az egészséges életmód népszerűsítése miatt a tömeg- és szabadidősport mindenképpen több forrást igényel – tette hozzá Borbély Attila, az MKT Sportgazdasági Szakosztályának elnöke az InfoRádióban.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    „Korszerűsíteni kell” – Borbély Attila a tao átalakításának szükségességéről beszélt

sport

sportfinanszírozás

borbély attila

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lemondott a fideszes képviselő, izgalmas politikai csata jön Budapest mellett

Lemondott a fideszes képviselő, izgalmas politikai csata jön Budapest mellett

December 20-án időközi önkormányzati választást tartanak Dunakeszi 7. számú választókerületében, miután a körzetet 13 és fél évig képviselő kormánypárti Benkő Tamás lemondott mandátumáról. Bár a városvezetést stabil Fidesz–KDNP többség alkotja, érdekes lesz, hogy miképpen alakultak az erőviszonyok két és fél év után.
 

A Fidesz helyére lépne a Munkaspárt a kisvárosban, de a Tisza sem hagyja magát

VIDEÓ
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: véget ért a konfliktusos EU-csúcs, de a legnehezebb viták decemberre maradtak, miközben itthon sorra jönnek a feljelentések

Tisza-kormány: véget ért a konfliktusos EU-csúcs, de a legnehezebb viták decemberre maradtak, miközben itthon sorra jönnek a feljelentések

Péntek este véget ért a brüsszeli EU-csúcs, ahol Magyar Péter szerint sikerült minden fontos kérdésben érvényesíteni a magyar érdekeket: a következő uniós költségvetésben egymilliárd euróval többet kapna Magyarország, az ETS2 bevezetését pedig egy évvel elhalasztanák. A legnehezebb pénzügyi kérdésekben azonban nem volt áttörés, a 2028–2034-es büdzsé vitája holtpontra jutott, a végső döntés decemberben születhet meg. A kormányfő Volodimir Zelenszkijjel is tárgyalt a kárpátaljai magyarok jogairól. Itthon a Kisfaludy-program miatt tett feljelentést a kormány, a közmédiából 2 milliárd forintnyi eszköz tűnt el, a minimálbér jövő évi emelése pedig a tervezett 14 helyett 6 százalék alá csökkenhet. Cikkünk folyamatosan frissül a szombati legfrissebb kormányzati fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szenzációsan indult a hétvégéje 14 ezer magyarnak: óriási szerencséjük volt, 70 milliót osztanak szét közöttük

Szenzációsan indult a hétvégéje 14 ezer magyarnak: óriási szerencséjük volt, 70 milliót osztanak szét közöttük

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/42. heti, pénteki nyerőszámait.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump waives several Russia sanctions as row with Zelensky intensifies

Trump waives several Russia sanctions as row with Zelensky intensifies

The US president temporarily ends many restrictions on Moscow recently passed by Congress over "national security" concerns.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 17. 09:08
Kezdődik a 6000 forintos DPK-tábor
2026. október 17. 08:00
Lemondott a fideszes képviselő, izgalmas politikai csata jön Budapest mellett
×
×