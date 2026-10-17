Betiltják a tűzijátékot egy közismert Duna-parti városban

A benyújtott környezetvédelmi rendeletmódosítási javaslat szerint az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a lakosság számára elérhető pirotechnikai eszközök száma. Mivel a Duna-parti város nagyrészt kertvárosi jellegű, rendkívül sok állattartó él a településen.

A teljes közigazgatási területre kiterjedő tilalmat elsősorban az ő méltányolható érdekeik, valamint az állatok kímélete indokolja.

Az előterjesztés rámutat, hogy a korlátozás nemcsak az erős zaj- és fényhatásoktól óvná meg a környezetet, hanem

drasztikusan csökkentené a levegőbe kerülő kemikáliák mennyiségét is,

emellett hozzájárulna a pirotechnikai eszközök okozta balesetek megelőzéséhez. A rendelet módosításáról és a tilalom életbe lépéséről a jövő hét folyamán, a képviselő-testület október 22-i ülésén döntenek – írja a hellogod.hu.