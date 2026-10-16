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Nyitókép: Facebook/MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

Világháborús rombolóbomba miatt zárnak le egy forgalmas környéket Budapesten

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A honvédség tűzszerészei egy Üllői úti építkezésen talált robbanóeszközről kaptak bejelentést.

Nem ismeretlen az a rész a tűzszerészek előtt, ahova október 8-án riasztották őket: a rendőrségről kaptak bejelentést, hogy a főváros XVIII. kerületében, az Üllői út 404. szám alatti építkezés során feltételezett robbanóeszközt találtak. Itt már korábban is kerültek elő robbanótestek, amelyeket a tűzszerészek eddig mindig el tudtak szállítani későbbi megsemmisítésre.

Most azonban a kiérkező tűzszerész járőr parancsnoka azt állapította meg, hogy egy II. világháborús szovjet FAB-100-as rombolóbomba is előkerült, ami jelen állapotában biztonságosan nem szállítható.

Azt előbb a helyszínen hatástalanítani kell, amit biztonságosan – az eszköz mérete, állapota, valamint a benne lévő robbanóanyag mennyisége és rombolóhatása miatt – csak állampolgári korlátozások mellett lehet végrehajtani – derült ki a Magyar Honvédség Tűzszerész Ezredének bejegyzéséből.

Ezért 2026. október 18-án, vasárnap 08:30-tól a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság szakemberei a robbanószerkezet mintegy 200 méter sugarú körzetében lezárják és kiürítik az alábbi helyszíneket és lakóépületeket:

  • Balassa Bálint u. 2-10. piac - Haladás utca
  • Szent Lőrinc sétány 4-6. szám alatt lévő társasházi lakóépületek, illetve az épület végén lévő kozmetikai szépségszalon;
  • Üllői út 424. szám alatti családi ház;
  • Üllői út páratlan oldalán az Üllői út 497. számtól az Üllői út-Városház u. kereszteződéséig, és ezen a szakaszon az érintett ingatlanok;
  • Üllői út-Vasvári Pál u. kereszteződése;
  • Üllői út-Városház u.-Thököly út kereszteződése.

A rombolóbombát a délelőtt folyamán hatástalanítják, a lezárás és kiürítés idejére a gyalogos- és gépjárműforgalom, valamint a tömegközlekedés is tilos lesz az érintett részen.

A környéken az 50-es villamos, valamint számos buszjárat közlekedik.

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Kezdőlap    Belföld    Világháborús rombolóbomba miatt zárnak le egy forgalmas környéket Budapesten

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