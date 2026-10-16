Tüntetnek a kis benzinkutasok, megszólalt a Mol az üzemanyaghelyzetről

A független kutasok ugyanis felvetik annak lehetőségét, hogy a nagy olajvállalatok egymással összehangoltan alakítják áraikat, illetve a kormányzattal egyeztetve tartják alacsonyan azokat. Álláspontjuk szerint a nagykereskedelmi árképzés és az árprés egyre több, jellemzően magyar tulajdonú töltőállomás működését veszélyezteti – írja a Magyar Nemzet.

A fenti probléma megoldására a szövetség a lengyel szabályozás mintájára a rendkívüli olajipari nyereség megadóztatását javasolja, és saját becslése szerint Magyarországon mintegy 540 millió dolláros bevételt lehetne elérni.

Ugyanakkor a Mol a következőt közölte az elmúlt hónapokban kialakult helyzetre:

„A Mol első számú feladata, hogy mindig legyen elég üzemanyag Magyarországon. A nemzetközi energiapiacon továbbra is jelentős a bizonytalanság, a mi dolgunk az, hogy ezt a családok és a vállalkozások ne érezzék meg a mindennapokban. Hogy mindig rendelkezésre álljon a mindennapokhoz szükséges energia. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a konstruktív szakmai párbeszédet. Ahogy eddig, úgy a jövőben is részt veszünk minden olyan releváns szakmai fórumon és egyeztetésen, amely lehetőséget teremt a piaci szereplők közötti együttműködésre és a közös megoldások keresésére. Mindannyiunk közös érdeke, hogy hazánk és a régiónk üzemanyag-ellátása folyamatos, biztonságos és kiszámítható legyen” – szól a magyar olajipari vállalat teljes reakciója.