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Nyitókép: Unsplash

Mérik az autósok sebességét Pilisvörösváron, de itt mégsem büntetnek: riasztó kép rajzolódott ki

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Érdekes statisztikát osztott meg Pilisvörösvár önkormányzata két helybéli utca sebességmérőiről.Noha ezek a berendezések mérik a sebességet, nem büntetnek ha valaki átlépi a megengedett határt, mert nem traffipaxok. Kiderült, hogy az autósok döntő többsége átlépi a sebességhatárt.

Az egyik mérő a Szabadság utcában van és a szeptember 9. illetve az október 9. közötti időszakban 55 282 alkalommal regisztrált járművet. Az esetek 90 százalékban az autósok sebessége magasabb volt a megengedett 50 km/h-nál, ami arra utal, hogy hitelesített traffipax hiányában az emberek nem tartják be a sebességkorlátokat – számolt be róla a Totalcar.

Az abszolút bajnok 120 km/h-val haladt az ötvenes zónában.

A másik mérőeszközt a Bányató utcában helyezték el, ahol egy hónap alatt 43 604 járművet rögzített. Ez az utca azért kritikusabb, mert a megengedett sebességet 30 km/h-ban korlátozzák, ennek ellenére itt is volt, aki 94-gyel hajtott – ez a megengedett érték háromszorosa.

Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy a sebességmérés nekik egy hasznos visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy a jövőben a rendőrséggel karöltve milyen helyszíneket figyeljenek jobban. Ez azt is jelenti, hogy ha valahol kiugróan magas arányban találkoznak gyorshajtással – ahol nagyon nem kéne –, akkor oda akár traffipaxot is telepíthetnek a jövőben.

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traffipax

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