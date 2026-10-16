Mérik az autósok sebességét Pilisvörösváron, de itt mégsem büntetnek: riasztó kép rajzolódott ki

Az egyik mérő a Szabadság utcában van és a szeptember 9. illetve az október 9. közötti időszakban 55 282 alkalommal regisztrált járművet. Az esetek 90 százalékban az autósok sebessége magasabb volt a megengedett 50 km/h-nál, ami arra utal, hogy hitelesített traffipax hiányában az emberek nem tartják be a sebességkorlátokat – számolt be róla a Totalcar.

Az abszolút bajnok 120 km/h-val haladt az ötvenes zónában.

A másik mérőeszközt a Bányató utcában helyezték el, ahol egy hónap alatt 43 604 járművet rögzített. Ez az utca azért kritikusabb, mert a megengedett sebességet 30 km/h-ban korlátozzák, ennek ellenére itt is volt, aki 94-gyel hajtott – ez a megengedett érték háromszorosa.

Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy a sebességmérés nekik egy hasznos visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy a jövőben a rendőrséggel karöltve milyen helyszíneket figyeljenek jobban. Ez azt is jelenti, hogy ha valahol kiugróan magas arányban találkoznak gyorshajtással – ahol nagyon nem kéne –, akkor oda akár traffipaxot is telepíthetnek a jövőben.