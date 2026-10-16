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Egy kisfiú fekszik az őszi avarban, lehullott levelekkel borítva.
Nyitókép: Unsplash

Eső, fagy, napsütés – ilyen lesz a hétvégi időjárás

Infostart / MTI

A hétvégén is csendes, őszi idő várható, több-kevesebb napsütéssel és jellemzően 13-19 Celsius-fok körüli csúcshőmérsékletekkel, miközben a hajnalok továbbra is hűvösek lesznek – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken a pára- és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, keleten gomolyfelhők is képződnek, amelyek délután szétterülve átmenetileg felhősebb periódusokat okozhatnak, majd estére feloszlanak. Eközben késő délutántól, estétől északkelet felől egyre vastagabb felhőzet érkezik, amelyből az északkeleti, keleti határvidéken néhol gyenge csapadék is lehet.

Az északi, északkeleti szél a Tiszántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Szombaton napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de keleten, illetve nyugaton több lehet a felhő, a keleti megyékben néhány zápor nem kizárt. A légmozgás mérsékelt marad.

A minimum mínusz 2 és plusz 8, a csúcsérték 13 és 17 fok között alakulhat.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten nem kizárt jelentéktelen eső. Az északias szél megélénkül. Hajnalban 0 és plusz 9, délután 14 és 19 fok közötti hőmérséklet várható.

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Kezdőlap    Belföld    Eső, fagy, napsütés – ilyen lesz a hétvégi időjárás

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