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A Vajdasági Magyar Újrakezdés is indul a választáson – három üzenet

Infostart / InfoRádió

A Vajdasági Magyar Újrakezdés is indul a szerbiai nemzeti tanácsi választásokon. Négy évvel ezelőtt csak egyetlen lista, a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogás indult. Az idén alapított Vajdasági Magyar Újrakezdés listáján 35 jelölt szerepel, a listavezető Mezei Zoltán színész. Az InfoRádió megkereste Rózsa Zsombort, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnökét.

Az elmúlt 16 év Rózsa Zsombor szerint megmutatta azt, hogy ha egy párt kezében van a teljes magyar közösség sorsa és érdekképviselete, akkor ezzel rendkívüli módon vissza lehet élni.

Hozzátette: nagyon fontos, hogy a vajdasági magyar érdekképviseletben is megjelenjen a pluralizmus, és hogy akár több érdekképviselet, több nézet mentén szülessenek meg a döntések.

„Itt politikailag teljesen le lettek uralva a kulturális, az oktatási és a tájékoztatási intézmények, például a média 100 százalékban a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) pártpropagandáját közvetíti,

tehát az objektív tájékoztatás teljesen megszűnt a Vajdaságban magyar nyelven” – fogalmazott.

A szervezetet idén alapították, de már tudnak listát állítani. Rózsa Zsombor szerint ez úgy lehetséges, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdést olyan személyek alapították, akik mind

  • civilek,
  • értelmiségiek,
  • szakemberek, és
  • évek óta elszenvedői a „VMSZ–rezsimnek”.

„Az intézkedései egyértelműen szembementek mindennel, ami független, autentikus, így született meg az ötlet, hogy mi megalakuljunk” – tette hozzá.

Elmondta: első és legfontosabb lépésük a média felszabadítása, ugyanis a helyiek egyáltalán nem kapnak objektív tájékoztatást.

„Ezen felül fel kell tárni a Prosperitati Alapítvány visszaéléseit, hiszen rengeteg magyarországi támogatás érkezett, amely nem jutott el a közösséghez.

Időközben egy demográfiai katasztrófa is bekövetkezett, több mint 70 ezer magyar ember hagyta el a Vajdaságot, és ez egyértelműen a Vajdasági Magyar Szövetség asszisztálása, vagy olykor aktív részvétele mellett történt” – hangsúlyozta.

Bő három hét múlva lesz a választás, így Rózsa Zsombor arról is beszélt, hogy mi az, amivel szerinte meg tudják szólítani a vajdasági magyarokat.

Három fő üzenetet említett:

  1. a vajdasági magyarság tud arról, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, milyenek a tendenciák, és hogy ez hova vezetett
  2. a 35-ös listájukon mindenki szakember
  3. van egy 16 pontos programjuk, amely rendkívül modern megoldásokat kínál a jelenkor problémáira, illetve a közösségüket sújtó problémákra.

„A mi listánk mögé beálltak más vajdasági magyar, civil szervezetek és értelmiségiek, művészek. Én azt gondolom, hogy ennek szintén nagyon fontos üzenete van” – hívta fel a figyelmet.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

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A Vajdasági Magyar Újrakezdés is indul a választáson – három üzenet
A Vajdasági Magyar Újrakezdés is indul a szerbiai nemzeti tanácsi választásokon. Négy évvel ezelőtt csak egyetlen lista, a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogás indult. Az idén alapított Vajdasági Magyar Újrakezdés listáján 35 jelölt szerepel, a listavezető Mezei Zoltán színész. Az InfoRádió megkereste Rózsa Zsombort, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnökét.
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