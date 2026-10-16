A Vajdasági Magyar Újrakezdés is indul a választáson – három üzenet

Az elmúlt 16 év Rózsa Zsombor szerint megmutatta azt, hogy ha egy párt kezében van a teljes magyar közösség sorsa és érdekképviselete, akkor ezzel rendkívüli módon vissza lehet élni.
Hozzátette: nagyon fontos, hogy a vajdasági magyar érdekképviseletben is megjelenjen a pluralizmus, és hogy akár több érdekképviselet, több nézet mentén szülessenek meg a döntések.
„Itt politikailag teljesen le lettek uralva a kulturális, az oktatási és a tájékoztatási intézmények, például a média 100 százalékban a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) pártpropagandáját közvetíti,
tehát az objektív tájékoztatás teljesen megszűnt a Vajdaságban magyar nyelven” – fogalmazott.
A szervezetet idén alapították, de már tudnak listát állítani. Rózsa Zsombor szerint ez úgy lehetséges, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdést olyan személyek alapították, akik mind
- civilek,
- értelmiségiek,
- szakemberek, és
- évek óta elszenvedői a „VMSZ–rezsimnek”.
„Az intézkedései egyértelműen szembementek mindennel, ami független, autentikus, így született meg az ötlet, hogy mi megalakuljunk” – tette hozzá.
Elmondta: első és legfontosabb lépésük a média felszabadítása, ugyanis a helyiek egyáltalán nem kapnak objektív tájékoztatást.
„Ezen felül fel kell tárni a Prosperitati Alapítvány visszaéléseit, hiszen rengeteg magyarországi támogatás érkezett, amely nem jutott el a közösséghez.
Időközben egy demográfiai katasztrófa is bekövetkezett, több mint 70 ezer magyar ember hagyta el a Vajdaságot, és ez egyértelműen a Vajdasági Magyar Szövetség asszisztálása, vagy olykor aktív részvétele mellett történt” – hangsúlyozta.
Bő három hét múlva lesz a választás, így Rózsa Zsombor arról is beszélt, hogy mi az, amivel szerinte meg tudják szólítani a vajdasági magyarokat.
Három fő üzenetet említett:
- a vajdasági magyarság tud arról, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, milyenek a tendenciák, és hogy ez hova vezetett
- a 35-ös listájukon mindenki szakember
- van egy 16 pontos programjuk, amely rendkívül modern megoldásokat kínál a jelenkor problémáira, illetve a közösségüket sújtó problémákra.
„A mi listánk mögé beálltak más vajdasági magyar, civil szervezetek és értelmiségiek, művészek. Én azt gondolom, hogy ennek szintén nagyon fontos üzenete van” – hívta fel a figyelmet.
A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.