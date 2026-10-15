Üvegfalú vasútállomás épül a Balaton partján

A legnagyobb strukturális változás a Balaton kapujában és Szabadifürdőn történik. Balatonaligán egy 477 millió forintos projekt keretében szinte teljesen elbontják az elavult létesítményt, hogy helyette egy energiatakarékos állomásépület szülessen több mint ezer négyzetméternyi megújított zöld- és sétálófelülettel – számolt be róla a magyarepitok.hu.

Ezzel szemben Szabadifürdőn – a csomag legdrágább, 509 millió forintos elemeként – a régi épület egy szárnyának bontása után hatalmas üvegfalakkal nyitják meg az épületet, így egy világos, mindkét oldalról átjárható és átlátható várócsarnok fogadja majd a strandolókat és az utazókat.

Zamárdiban a műemléki védettség miatt visszafogottabb felújítás veszi kezdetét 425 millió forintból. Mivel a helyi állomásépület védett érték, annak külső karakterét megőrizve, koszerű belső terekkel, új nyílászárókkal, frissített gépészettel és rendezett zöldövezettel újítják meg. E munkálatokat BIM-modelben – virtuális 3D-s modell – kísérik végig, így biztosítva, hogy a patinás állomás évtizedek múlva is könnyen és hatékonyan üzemeltethető maradjon.