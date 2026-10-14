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Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszter interpellációra válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 10-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Megszólalt Gajdos László az OVF-vezér távozásának okáról

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Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, Láng István október 15-ével mondott le szerdán.

Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter tárcája bejelentése után saját Facebook-bejegyzésében kiemelte: egyetértettek Láng Istvánnal abban, hogy szemléletváltásra van szükség a vízgazdálkodásban. A főigazgató szakmai pályafutása elsősorban a vízlevezetéshez, és az árvízi védekezéshez kötődik, ezért nem szeretne akadálya lenni annak a változásnak, amelyre a megváltozott körülmények között a vízügyi ágazatnak, a szakmának és a civil szervezeteknek egyaránt szüksége van.

„Az árvízvédelem területén felhalmozott tudására és tapasztalataira a jövőben is számítok”

– tette hozzá a miniszter.

Mint írta, „az aszály hatalmas károkat okozott a mezőgazdaságban, a természetvédelmi területeken és a gazdaság egészében is. Ma már egyre többen ismerik fel a víz értékét és nemzetstratégiai jelentőségét. Az országot nemcsak a túl sok víztől kell megvédenünk, hanem attól is, hogy a létfontosságú vízkészleteink veszélyesen megfogyatkoztak. Körülbelül 7 Balatonnyi víz hiányzik a hazai vízkészletből.
Ezért a következő évek vízgazdálkodásának egyik legfontosabb feladata a víz megtartása lesz. Arra kell törekednünk, hogy minél több vizet őrizzünk meg a tájban, és csak annyit vezessünk el, amennyit feltétlenül szükséges” – fogalmazta meg az új irányt.

Jelezte, néhány napon belül pályázatot írnak ki a főigazgatói pozíció betöltésére, olyan új vezetőt szeretne, aki elkötelezett a szemléletváltás mellett, a vízmegtartást a magyar vízgazdálkodás egyik legfontosabb prioritásának tekinti.

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Kezdőlap    Belföld    Megszólalt Gajdos László az OVF-vezér távozásának okáról

árvízvédelem

láng istván

országos vízügyi főigazgatóság

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