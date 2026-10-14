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Csomópont az M44-es gyorsforgalmi út Szentkirály és Lakitelek közötti, 4,6 kilométeres szakaszán az átadás napján, 2024. május 7-én.
Nyitókép: MTI/Bús Csaba

Két napra eltűnik a Fidesz-KDNP

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A frakciószövetség áttekinti és értékeli Magyarország jogállami és gazdasági lejtmenetét.

Kiehelyezett közös frakcióülést tart csütörtök-pénteken a két nagyobbik ellenzéki párt parlamenti képviselőcsoportja.

Október 15-én és 16-án Lakiteleken időzik a Fidesz-KDNP, amelyen a frakciószövetség áttekinti és értékeli Magyarország jogállami és gazdasági lejtmenetét.

Az épülő „tiszás újkommunista egypártrendszer, a magyar emberek nehézségeire süket Facebook-kormányzás, a kibontakozó baloldali, a magyar cégeket és családokat sarcoló adó- és gazdaságpolitika, valamint hazánk külföldi érdeket kiszolgáló újragyarmatosítása nehéz időket hoznak, amelyben a nemzeti oldal feladata, hogy világos alternatívát kínáljon, következetesen képviselje a magyar családok és vállalkozások érdekeit, és megvédje Magyarország szuverenitását” – olvasható a pártok közleményében.

A lakiteleki frakcióülésen az ehhez szükséges parlamenti és politikai feladatokról egyeztetnek.

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Kezdőlap    Belföld    Két napra eltűnik a Fidesz-KDNP

fidesz

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kihelyezett frakcióülés

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Két napra eltűnik a Fidesz-KDNP

Két napra eltűnik a Fidesz-KDNP

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