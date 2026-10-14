Az esti mise után elszabadultak az indulatok a templomnál

A Szombathelyi Egyházmegye egyik vidéki plébánosa a szertartás után a sekrestyéssel együtt indult a plébánia felé, miután bezárta a templom kapuját. Ekkor egy autóval érkező férfi megállt a templom előtt, kiszállt a járműből, majd emelt hangon kérte számon a papot a harangozás és a harangjáték miatt.

A Zarándok.ma tájékoztatása szerint a férfi hamar agresszívvá vált: obszcén kifejezéseket használva, provokatív hangnemben beszélt a plébánossal. A pap nem reagált hasonló módon, így végül nem került sor tettlegességre.

Az érintett plébános és a település nevét személyiségi és biztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra. Az eset után a helyi közösség összefogott a pap mellett: a férfiak a szentmiséket követően a templom környékén maradnak, hogy biztosítsák a nyugalmat.