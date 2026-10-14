A NAV több mint százezer hamis ruhát foglalt le

A közlemény szerint a NAV budapesti nyomozói egy idén márciusban iparjogvédelmi jogok megsértésének bűntette miatt indított büntetőeljárásban bűnismétlés miatt indítványozták az elkövető letartóztatását.

A tavaszi rajtaütéskor a férfi raktáraiban, boltjaiban hamis luxusmárkajelzéssel ellátott ruhaneműk (cipők, kabátok, nadrágok, pólók, ingek, fehérneműk, táskák, övek, szájmaszkok) tömegét foglalták le. Ezzel a készlettel hozzávetőlegesen 6 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott az árus a jogtulajdonosoknak - tették hozzá.

A NAV járőrei a közelmúltban a kereskedő újabb üzletére bukkantak: a korábban lefoglalt több mint 85 ezer ruházati termék után most újabb, több mint 25 ezer jogsértő ruházati terméket, luxusmárkák hamisítványait találták meg és foglalták le a pénzügyőrök. Ez a mennyiség újabb egymilliárd forinttal növelheti a jogtulajdonosoknak okozott vagyoni hátrányt – írták.

A budapesti nyomozók az árust őrizetbe vették, akinek bűnügyi felügyeletét a bíróság elrendelte – áll a közleményben.

A nyitókép illusztráció.