A kormányon belüli egyeztetésre kell várniuk pénzükkel kapcsolatban a szociális ágazat dolgozóinak

Továbbra sem tudni, mikor fogja megemelni a szociális ágazatban dolgozók bérét a kormány – mondta az InfoRádióban a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke. Köves Ferenc hozzátette: nulladik lépésnek tartja a bérkorrekciót, mivel rengeteg probléma van a szociális szektorban, ezért is érthetetlen, hogy miért késlekedik a kormány a bérek emelésével.

Felidézte: a kormánnyal való tárgyaláson elhangzott, hogy nagyra becsülik a munkájukat, de konkrét ígéretek nem hangoztak el azon kívül, hogy lesz valamiféle emelés, vélhetően több részletben. Ennek ideje azonban egyelőre nem ismert.

A múlt heti szociális ágazati érdekegyeztető fórumon beszélt egymással a munkavállalói oldal, tehát a szakszervezetek, illetve a munkáltatók, valamint a szociális tárca képviselői, ahol ők azt mondták: jelenleg még nem mondhatnak semmit, mert a kormányon belül is egyeztetés zajlik az ügyben – mondta. Arra sem kaptak választ, hogy miért nem történt azonnali béremelés, amit azért sem ért Köves Ferenc – és szerinte senki más érintett sem, aki olvasta a Tisza Párt programját és hallotta Magyar Péter nyilatkozatait –, mert a 25 százalékos emelés három hónapra a magyar költségvetés 0,1 százalékát érintené csupán, amit költségvetési szinten nagyon kis összegnek tart.

Ha megtörténne az áhított béremelés, utána következhetne szerinte a többi probléma megoldása, mert mint fogalmazott, egy „tönkrement rendszert örökölt ez a kormány”, nem fél év alatt jutott ebbe a helyzetbe az ágazat, hanem 30 év alatt.

Rámutatott, a diplomás átlagbér Magyarországon 1 millió forint fölött van, de jelenleg ennyi pénz két diplomás szociális szakember bére, ugyanis ebben a szektorban csak

bő 500 ezer forintos bérekről van szó közel 40 évet ledolgozott diplomások esetében.

„Mi letettünk – négy szervezet közösen – egy komplett bértáblajavaslatot, ami hosszú távon is megoldaná az ágazat problémáit. Várjuk, hogy a minisztérium erről is elkezdjen tárgyalni, de azt is, hogy olyan tárgyalópartnerek legyenek a tárgyalóasztalnál, akik vállalhatnak a kormány részéről kötelezettséget, mert jelenleg ugyan nagyon jó a kapcsolat a szaktárcával, de az államtitkárság önmagában nem vállalhat pénzügyi kötelezettséget a költségvetési tételekre” – vázolta még.

Szerinte hamarosan a gondozói-ápolói körben nagyon nagy baj lesz, mert a nyugdíjba ment dolgozók helyére nem jönnek újak a megkapható pénzért, akik elérhetők lennének, azok pedig a szociális ágazat helyett inkább az egészségügybe mennek, mert ott magasabb bérekre lehet számítani.

Azt is látja viszont, hogy a szaktárca irányításában jóindulat uralkodik, „a helyettes államtitkárt kifejezetten érdekli a saját szakmája”, pozitív érdekeltséget is lát a helyzet rendezésére, a különböző szakterületekkel kapcsolatos egyeztetésekben szerinte nagyon komoly lépések voltak; a szociális ágazat mindig az utolsó helyen volt a nemzetgazdasági bértáblában, tehát ebben nem lát újdonságot, reménykedik is benne, hogy ez egy majdan átbillenő helyzet a kormányzat oldaláról, amely a humán ágazat javára válik.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.