Ellepték az önvezető taxik Londont

Szeptemberben elindult az Uber első brit önvezető taxiszolgáltatása Londonban, miután a közlekedési hatóság engedélyezte a járművek használatát – írja a Totalcar.hu. A flottát egyelőre 15 elektromos Ford Mustang Mach-E alkotja, amelyeket a brit Wayve mesterséges intelligenciája irányít.

Az AV 2.0 névre keresztelt rendszer GPS-adatok és érzékelők segítségével tanul a forgalmi helyzetekből.

Egyelőre minden autóban biztonsági sofőr ül, aki szükség esetén átveheti az irányítást.

Az Uber közlése szerint több mint 100 ezer londoni jelezte érdeklődését a robotaxi-szolgáltatás iránt.

Az Alphabethez tartozó Waymo – amely jelenleg a világ vezető robotaxi-üzemeltetője – szintén még az idén tervezi londoni piacra lépését, bár ennek időpontját egyelőre nem közölte. London ezzel az európai robotaxi-fejlesztések egyik fontos helyszínévé válik.

Akadnak még bonyodalmak

A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy akadnak még problémás helyzetek. Egy utas beszámolója szerint az egyik robotaxi egy leparkolt autót a sor végén várakozó járműnek nézett, ezért mögötte is megállt. Végül a biztonsági sofőrnek kellett kikerülnie az akadályt. Az ilyen váratlan szituációk az önvezető rendszerek legnagyobb kihívásai közé tartoznak.

A cikkben a gyalogosok kihívásaira is kitérnek. Adam Tranter, a West Midlands korábbi kerékpáros és gyalogos közlekedési biztosa szerint Londonnak nincs szüksége további autókra. Érvelése szerint egy autóban átlagosan mindössze 1,2 ember utazik, a robotaxik pedig az idő jelentős részében utas nélkül közlekednek. Attól is tart, hogy a technológia elterjedése a gyalogosok mozgásának korlátozásához vezethet.