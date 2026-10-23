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Two Waymo self-driving Jaguar robotaxies drive on Tower Bridge Road, on 11th September 2026, in London, England. Waymo are testing their vehicles around the capital using a driver at the wheel. Waymo say theyre not yet offering commercial rides, but instead testing 24/7 to ensure their technology can safely handle all of Londons road conditions. From September 3rd, self-driving cars have been available for hire in central London. (Photo by Richard Baker / In Pictures via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Richard Baker

Ellepték az önvezető taxik Londont

Infostart

Londonban elindult az önvezető személyszállítási szolgáltatás, egyelőre biztonsági sofőrrel felszerelt járművekkel.

Szeptemberben elindult az Uber első brit önvezető taxiszolgáltatása Londonban, miután a közlekedési hatóság engedélyezte a járművek használatát – írja a Totalcar.hu. A flottát egyelőre 15 elektromos Ford Mustang Mach-E alkotja, amelyeket a brit Wayve mesterséges intelligenciája irányít.

Az AV 2.0 névre keresztelt rendszer GPS-adatok és érzékelők segítségével tanul a forgalmi helyzetekből.

Egyelőre minden autóban biztonsági sofőr ül, aki szükség esetén átveheti az irányítást.

Az Uber közlése szerint több mint 100 ezer londoni jelezte érdeklődését a robotaxi-szolgáltatás iránt.

Az Alphabethez tartozó Waymo – amely jelenleg a világ vezető robotaxi-üzemeltetője – szintén még az idén tervezi londoni piacra lépését, bár ennek időpontját egyelőre nem közölte. London ezzel az európai robotaxi-fejlesztések egyik fontos helyszínévé válik.

Akadnak még bonyodalmak

A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy akadnak még problémás helyzetek. Egy utas beszámolója szerint az egyik robotaxi egy leparkolt autót a sor végén várakozó járműnek nézett, ezért mögötte is megállt. Végül a biztonsági sofőrnek kellett kikerülnie az akadályt. Az ilyen váratlan szituációk az önvezető rendszerek legnagyobb kihívásai közé tartoznak.

A cikkben a gyalogosok kihívásaira is kitérnek. Adam Tranter, a West Midlands korábbi kerékpáros és gyalogos közlekedési biztosa szerint Londonnak nincs szüksége további autókra. Érvelése szerint egy autóban átlagosan mindössze 1,2 ember utazik, a robotaxik pedig az idő jelentős részében utas nélkül közlekednek. Attól is tart, hogy a technológia elterjedése a gyalogosok mozgásának korlátozásához vezethet.

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