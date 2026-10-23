Alábecsülhették a kutatók a Végítélet-gleccser jelentette veszélyt

A korábban véltnél nagyobb problémát okozhat a Thwaites-gleccser a következő évtizedekben – írja a Nature Communications cikke nyomán a 24.hu.

Egy friss amerikai tanulmány szerint a kutatók eredményei arra mutatnak, hogy ebben a században akár kétszer nagyobb mértékben emelheti meg az átlagos tengerszintet világszerte, mint korábban gondolták.

A Végítélet-gleccserként is ismert Thwaites-gleccser egy óriási, méreteiben Florida állammal vagy Nagy-Britanniával vetekedő jégtömeg, ami az Antarktisz nyugati felén található. Baljóslatú nevét onnan kapta, hogy

összeomlása önmagában 65 centiméterrel növelné meg a tengerszintet világszerte, ráadásul egy olyan láncreakciót indítana be, amely még több jég olvadásához és végeredményül a tengerszint akár 3 méteres emelkedéséhez vezetne.

A kutatók egyetértenek abban, hogy vészesen közeledünk efelé a végkifejlet felé. Azt azonban nehéz megmondani, hogy mennyi idő alatt, illetve milyen mértékű olvadásra és tengerszint-emelkedésre számíthatunk, mivel bonyolult folyamatok befolyásolják. A NASA közleménye szerint a régebbi modellek például nem vették figyelembe kellőképpen a gleccser átmeneti zónáiban zajló változásokat.

A gleccser tömegének jelentős része ugyanis szárazföldön fekszik, azonban ahogy közelít a tenger felé, úgy emelkedik felfelé és úszó jégselffé alakul.

A korábbi kutatások egyetlen éles határvonalat jelöltek meg a két állapot között, a mostani modell azonban 2-5 kilométer széles átmeneti zónákat nevezett meg.

Az ilyen területeken melegedő tengervíz akár a szárazfölddel alátámasztott jég alá is képes benyomulni, ami nem csupán felgyorsítja az olvadást, hanem dagály és apály idején elemelheti a talajtól, így instabillá téve az egész képződményt.

A gleccser elmozdulását jelenleg a tengerfenék egy természetes kiemelkedése, a Mouginot-gerinc akadályozza, azonban az átmeneti zónákba hatoló tengervíz gyengíti a jég kapcsolatát ezzel a kiemelkedéssel, így a gleccser fokozatosan elveszítheti a gerinc stabilizáló hatását.

A frissen publikált tanulmány rávilágít, hogy a Thwaites-gleccser már 2038-ban leválhat a Mouginot-gerincről, aminek következtében 2100-ra 30-36 milliméterrel emelkedhet meg a globális tengerszint – ez a korábbi becslések közel kétszerese.

A kutatók szerint ma már nem lehet visszafordítani a gleccser visszahúzódását, így a kérdés az, hogy a folyamat mennyire lesz gyors lefolyású. Egyes modellek a 23. századra becsülik a Thwaites-gleccser jégtömegének teljes eltűnését, ám a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével lassítható lehet a folyamat.