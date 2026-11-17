A vártnál kedvezőbben alakul az Európai Unió gazdasági teljesítménye 2026-ban, a növekedést azonban erősen beárnyékolja az energiaválság miatt újraéledő infláció és a romló költségvetési egyensúly – derül ki az Európai Bizottság legfrissebb makrogazdasági elemzéséből. Bár az export és az ipari termelés magára talált, a közel-keleti konfliktus nyomán elszabaduló nyersanyagárak ismét kamatemelésre kényszerítették a jegybankokat, miközben a tagállamok eladósodottsága tovább nő.