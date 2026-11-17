M4 Sport
18.00: Kosárlabda, női Európa-bajnoki selejtező, Magyarország-Dánia
20.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Magyarország - Észak-Írország
Sport 1
17.30: Jégkorong, Bajnokok Ligája, HC Skoda Plzen-HC Davos
20.00: Darts, Grand Slam of Darts, Wolverhampton
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Kézilabda, férfi Európa Liga, csoportkör, Mol Tatabánya KC-Valur Reykjavík
20.30: Kézilabda, férfi Európa Liga, csoportkör, Eurofarm Peliszter-Gummersbach
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Dánia-Norvégia
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Wales-Portugália
Arena 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Ukrajna-Georgia
Match 4
14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino