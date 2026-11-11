ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.84
usd:
329.01
bux:
146591.85
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A svéd Andreas Almgren megnyeri a férfiak versenyét az 56. alkalommal megrendezett New York-i maratoni futóversenyen 2026. november elsején.
Nyitókép: MTI/EPA/Olga Fedorova

Újabb akadály az olimpiai álom előtt, durva szigorítás jön

Infostart / MTI

A párizsi játékokhoz képest nehezebb dolga lesz az atlétáknak, ha szeretnék teljesíteni a Los Angeles-i olimpiára meghatározott, kijutást érő szinteket.

A nemzetközi szövetség (WA) közlése alapján a szigorítás után arra számítanak, hogy a kijutó sportolók negyven százaléka tudja majd teljesíteni a meghatározott időt, magasságot, távolságot vagy pontszámot, a maradék helyeket pedig a világranglistáról töltik fel.

A másfél év múlva megrendezésre kerülő ötkarikás játékokon a férfiak és a nők is 23-23 számban versenyeznek majd, amik mellett lesz két vegyesváltó – 4x100 és a most debütáló 4x400 méter – is.

A legnagyobb „erősödés” az állóképességi számokban van: a férfi maratoni távon a párizsi kvalifikációt jelentő 2:08:10 órás időhöz képest most 2:05:00 órás futásra lesz szükség, míg a nőknél ugyanebben a versenyszámban 2:26:50 óra helyett 2:22:20 óra az új szintidő.

Férfi ötezer méteren 15, női ötezren 18 másodperccel kell gyorsabban célba érni a közvetlen kijutáshoz, de például férfi (10.00 másodpercről 9.93 mp) és női (11.07 másodpercről 10.96 mp) 100 méteren is nagy javulás szükséges.

Kalapácsvetésben – amelyben Halász Bence a francia fővárosban ezüstérmet nyert – 78,50 méterre van szükség a kijutáshoz, itt mindössze 30 centiméterrel szigorodott a követelmény.

A WA azt is hangsúlyozta, hogy a kvalifikációs szint teljesítése nem jelent automatikus olimpiai részvételt, mivel egy versenyszámban egy országból maximum hárman indulhatnak. Amennyiben többen is teljesítik azt, akkor a három legjobb sportoló eredményét veszik figyelembe.

Párizsban az atléták felének volt szintje, így a világranglistáról akkor kevesebben jutottak ki.

A Los Angeles-i játékok atlétikaversenyei július 15. és 30. között lesznek a Los Angeles Memorial Coliseumban, a kvalifikációs a maratonisták számára november 1-jén már elkezdődött, s nekik 2028. április 30-án végződik. Tízezer méteren, a kombinált számokban, a váltókban és a gyaloglóversenyekben december 19-én, az összes többi versenyszámban 2027. június 19-én rajtol és 2028. június 18-én zárul a szintteljesítés időszaka.

Nyitókép: A svéd Andreas Almgren megnyeri a férfiak versenyét az 56. alkalommal megrendezett New York-i maratoni futóversenyen 2026. november elsején.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Újabb akadály az olimpiai álom előtt, durva szigorítás jön

kvalifikáció

atlétika

los angeles

olimpia 2028

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egészségügyi szakdolgozók az új bértábláról: „már május 15-én jeleztük, hogy hogyan kéne”

Egészségügyi szakdolgozók az új bértábláról: „már május 15-én jeleztük, hogy hogyan kéne”
Jövőre átlagosan 15 százalékkal emelkedhet az egészségügyi szakdolgozók alapbére. A kormány közel 192 milliárd forintot különítene el erre a célra, a tervezett intézkedés mintegy 123 ezer dolgozót érinthet. Az új bértábla azonban máris szakmai vitát váltott ki: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint a rendszer jelentős béraránytalanságokat eredményezhet, és nem feltétlenül tükrözi a végzettség, a felelősség és a munkaterhelés közötti különbségeket. A részletekről Balogh Zoltán kamarai elnök beszélt az InfoRádióban.
Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

A végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése után – jelentette ki Répássy Róbert, a minisztérium volt államtitkára az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtti meghallgatásán.
 

„Tartoznak nekem ennyivel!” – Varga Judit Szókratésszel indított, majd kemény üzenetet küldött

Varga Judit ezt üzeni Magyar Péterről

Magyar Péter visszaüzent a volt feleségének

VIDEÓ
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.12. csütörtök, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kicselezhette az államot a volt miniszterelnök veje: százmilliárdos ingatlanvagyont menekített az utolsó pillanatban

Kicselezhette az államot a volt miniszterelnök veje: százmilliárdos ingatlanvagyont menekített az utolsó pillanatban

A kormányzat gőzerővel dolgozik a korábbi rendszerben kiszervezett vagyonok visszaszerzésén, de akadnak kudarcok is - írja a Válasz Online. Tiborcz Istvánnak a lap kutatása szerint választások előtt sikerült úgy átstrukturálnia egy 100 milliárdos belgrádi irodaház-portfóliót, hogy ahhoz az állam már aligha férhet hozzá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kellemetlen igazság derült ki Donald Trump állításairól: tovább bővül a közel-keleti fegyverarzenál

Kellemetlen igazság derült ki Donald Trump állításairól: tovább bővül a közel-keleti fegyverarzenál

Az amerikai és izraeli légicsapások ellenére Irán továbbra is havonta mintegy ötven ballisztikus rakétát képes előállítani,

BBC
Business Sport Travel Science
Spain sees widespread disruption in first general strike for 14 years

Spain sees widespread disruption in first general strike for 14 years

Protests are also expected in the biggest cities less than three weeks before Spaniards vote in parliamentary elections.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 11:16
Szoboszlai sorsa: a játékos, a klub, a válogatott és az orvosi stáb kölcsönös bizalma kell most – Pánics Gergely az Arénában
2026. november 11. 08:59
Régi veterán térhet vissza a Forma–1-be, kínai segítséggel
×
×