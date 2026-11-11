Újabb akadály az olimpiai álom előtt, durva szigorítás jön

A nemzetközi szövetség (WA) közlése alapján a szigorítás után arra számítanak, hogy a kijutó sportolók negyven százaléka tudja majd teljesíteni a meghatározott időt, magasságot, távolságot vagy pontszámot, a maradék helyeket pedig a világranglistáról töltik fel.

A másfél év múlva megrendezésre kerülő ötkarikás játékokon a férfiak és a nők is 23-23 számban versenyeznek majd, amik mellett lesz két vegyesváltó – 4x100 és a most debütáló 4x400 méter – is.

A legnagyobb „erősödés” az állóképességi számokban van: a férfi maratoni távon a párizsi kvalifikációt jelentő 2:08:10 órás időhöz képest most 2:05:00 órás futásra lesz szükség, míg a nőknél ugyanebben a versenyszámban 2:26:50 óra helyett 2:22:20 óra az új szintidő.

Férfi ötezer méteren 15, női ötezren 18 másodperccel kell gyorsabban célba érni a közvetlen kijutáshoz, de például férfi (10.00 másodpercről 9.93 mp) és női (11.07 másodpercről 10.96 mp) 100 méteren is nagy javulás szükséges.

Kalapácsvetésben – amelyben Halász Bence a francia fővárosban ezüstérmet nyert – 78,50 méterre van szükség a kijutáshoz, itt mindössze 30 centiméterrel szigorodott a követelmény.

A WA azt is hangsúlyozta, hogy a kvalifikációs szint teljesítése nem jelent automatikus olimpiai részvételt, mivel egy versenyszámban egy országból maximum hárman indulhatnak. Amennyiben többen is teljesítik azt, akkor a három legjobb sportoló eredményét veszik figyelembe.

Párizsban az atléták felének volt szintje, így a világranglistáról akkor kevesebben jutottak ki.

A Los Angeles-i játékok atlétikaversenyei július 15. és 30. között lesznek a Los Angeles Memorial Coliseumban, a kvalifikációs a maratonisták számára november 1-jén már elkezdődött, s nekik 2028. április 30-án végződik. Tízezer méteren, a kombinált számokban, a váltókban és a gyaloglóversenyekben december 19-én, az összes többi versenyszámban 2027. június 19-én rajtol és 2028. június 18-én zárul a szintteljesítés időszaka.

Nyitókép: A svéd Andreas Almgren megnyeri a férfiak versenyét az 56. alkalommal megrendezett New York-i maratoni futóversenyen 2026. november elsején.