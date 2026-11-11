A sztáredző lábadozik, de még nem közeli a visszatérése

A 40 éves szakvezető a klub második csapatának egyik szokásos edzése közben lett rosszul, ami azonnali aggodalmat váltott ki a stáb és a játékosok körében. Az ijesztő esetet követően az orvosok agyhártya-irritációt állapítottak meg a belga edzőnél. A komoly egészségügyi probléma miatt a bajorok legutóbbi öt mérkőzését – minden sorozatot figyelembe véve – ki kellett hagynia.

A klub most hivatalosan is megerősítette, hogy a szakvezető egy nehéz időszak után határozottan „a felépülés útján” jár. Rehabilitációját a jól ismert környezetben, a Säbener Straße-i edzőközpontban folytatja.

Az agyhártya-irritáció mellett Kompany egy fájdalmas fizikai sérüléssel is küzd. A hírek szerint a szakvezető válla kiugrott, amikor az edzés közbeni rosszullét során a földre zuhant. Nemrégiben lencsevégre kapták, amint karját rögzítőkötésben tartva érkezett a Säbener Straße-i bázisra, ahol megkezdte személyre szabott fizikai rehabilitációs programját. A klub hivatalos közleményében megnyugtatta a szurkolókat: a szakvezető állapota jó ütemben javul, miközben fokozatosan nyeri vissza általános erőnlétét.