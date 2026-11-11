ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.73
usd:
328.83
bux:
146591.85
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vincent Kompany, a München vezetõedzõje a német elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 7. fordulójában játszott Bayern München- Dortmund mérkõzésen Münchenben 2025. október 18-án. A találkozót a bajor csapat nyerte 2-1-re.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

A sztáredző lábadozik, de még nem közeli a visszatérése

Infostart

Vincent Kompany az októberi hirtelen és aggasztó összeesése óta először tért vissza a Bayern München edzőközpontjába. A 40 éves vezetőedző még mindig az agyhártya-irritációból és a vállficamból való felépülés szakaszában jár, az még nem dőlt el, pontosan mikor térhet vissza a munkába.

A 40 éves szakvezető a klub második csapatának egyik szokásos edzése közben lett rosszul, ami azonnali aggodalmat váltott ki a stáb és a játékosok körében. Az ijesztő esetet követően az orvosok agyhártya-irritációt állapítottak meg a belga edzőnél. A komoly egészségügyi probléma miatt a bajorok legutóbbi öt mérkőzését – minden sorozatot figyelembe véve – ki kellett hagynia.

A klub most hivatalosan is megerősítette, hogy a szakvezető egy nehéz időszak után határozottan „a felépülés útján” jár. Rehabilitációját a jól ismert környezetben, a Säbener Straße-i edzőközpontban folytatja.

Az agyhártya-irritáció mellett Kompany egy fájdalmas fizikai sérüléssel is küzd. A hírek szerint a szakvezető válla kiugrott, amikor az edzés közbeni rosszullét során a földre zuhant. Nemrégiben lencsevégre kapták, amint karját rögzítőkötésben tartva érkezett a Säbener Straße-i bázisra, ahol megkezdte személyre szabott fizikai rehabilitációs programját. A klub hivatalos közleményében megnyugtatta a szurkolókat: a szakvezető állapota jó ütemben javul, miközben fokozatosan nyeri vissza általános erőnlétét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    A sztáredző lábadozik, de még nem közeli a visszatérése

bayern münchen

német labdarúgás

vincent kompany

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egészségügyi szakdolgozók az új bértábláról: „már május 15-én jeleztük, hogy hogyan kéne”

Egészségügyi szakdolgozók az új bértábláról: „már május 15-én jeleztük, hogy hogyan kéne”
Jövőre átlagosan 15 százalékkal emelkedhet az egészségügyi szakdolgozók alapbére. A kormány közel 192 milliárd forintot különítene el erre a célra, a tervezett intézkedés mintegy 123 ezer dolgozót érinthet. Az új bértábla azonban máris szakmai vitát váltott ki: a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint a rendszer jelentős béraránytalanságokat eredményezhet, és nem feltétlenül tükrözi a végzettség, a felelősség és a munkaterhelés közötti különbségeket. A részletekről Balogh Zoltán kamarai elnök beszélt az InfoRádióban.
Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

Répássy Róbert a meghallgatásán javaslatot is tett a Tisza-kormánynak

A végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése után – jelentette ki Répássy Róbert, a minisztérium volt államtitkára az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtti meghallgatásán.
 

„Tartoznak nekem ennyivel!” – Varga Judit Szókratésszel indított, majd kemény üzenetet küldött

Varga Judit ezt üzeni Magyar Péterről

Magyar Péter visszaüzent a volt feleségének

VIDEÓ
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.12. csütörtök, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán

Lezárult a béketárgyalás Kijev és Moszkva között, riadót fújtak a NATO keleti szárnyán - Háborús híreink szerdán

Lezárult az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalás második napja Abu-Dzabiban, a felek nagyszabású hadifogolycseréről állapodtak meg. Az ukrán küldött optimistán nyilatkozott, Donald Trump elnöki megbízottjai pedig holnap Moszkvába utazhatnak, hogy Vlagyimir Putyinnal találkozzanak. Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadások tüzet és transzformátor-vészleállást okoztak Oroszország második legnagyobb kikötőjében, Uszty-Lugában. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten, 2026-ban

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 46. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/46. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.

BBC
Business Sport Travel Science
Clashes in Barcelona as thousands join Spain general strike

Clashes in Barcelona as thousands join Spain general strike

Tens of thousands of people have been taking part in the strike, called by the country's main unions over housing and the high cost of living.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 21:38
Magyarország is részt vehet a United Kupán
2026. november 11. 21:03
A Liverpool kapitánya: „A legcsekélyebb mértékben sem estem pánikba”
×
×