Kazahsztánba invitál a birkózó-vb – sport a tévében

Az októbber 29-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
12.30 és 14.35: Birkózás, világbajnokság, Asztana
19.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, Szeged-Csanád GA - Újpest FC
Sport 1
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Kristianstad - OTP Bank-Pick Szeged
20.30: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, Aarhus-Barcelona
Sport 2
15.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi
18.45: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, Atlético Calatayud-Osasuna
21.00: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, Prat-Athletic Bilbao
Eurosport 1
14.00: Curling, Európa-bajnokság, csoportkör, férfiak, Németország-Skócia
Eurosport 2
21.00: Golf, PGA-tour, Mexico Open, Vallarta, 1. nap
Spíler 1
18.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Holud
Arena 4
18.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Frosinone-Lecce
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Atalanta
Match 4
20.45: Labdarúgás, angol Ligakupa, nyolcaddöntő, Everton-Newcastle