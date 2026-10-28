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Julian Álvarez, az Atlético Madrid játékosa. Forrás: Club Atlético de Madrid
Nyitókép: Forrás: Club Atlético de Madrid

A Barcelona nem akar fizetni az Alvarez-ügyben

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A Barcelona megtámadja a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) döntését, amely pénzbüntetést szabott ki az Atlético Madriddal folytatott, Julián Álvarezzel kapcsolatos vita nyomán. Bár az anyagi szankció jelképes összegű, a katalán klub határozottan állítja: a nyári átigazolási időszakban tanúsított magatartása teljes mértékben megfelelt a szabályoknak.

A Barcelona kész jogi úton továbbvinni az ügyet, mivel nem hajlandó elfogadni a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) által kiszabott jelképes pénzbüntetést. A klub megerősítette, hogy fellebbezést nyújt be a 602 eurós bírság ellen, amelyet az Atlético Madrid hivatalos panasza nyomán szabtak ki. A madridi klub azt állította, hogy a Barcelona vezetői tiltott tárgyalásokat folytattak Álvarezzel még azelőtt, hogy lejárt volna a játékos szerződése a Metropolitano stadionban; ez a lépés komoly feszültséget szült a két La Liga-óriás között.

Az RFEF különbizottsága nemrégiben arra a következtetésre jutott, hogy a Barcelona a szövetség fegyelmi szabályzatának 133. cikke értelmében „enyhe szabálysértést” követett el. A döntés azt követően született, hogy a FIFA korábban illetéktelennek nyilvánította magát a hazai vitás ügy részleteinek elbírálásában.

A barcelonai napilap, a Sport értesülései szerint – bár a bírság összege elenyésző – a katalán klub vezetősége elszántan tisztázni kívánja a nevét, fenntartva, hogy Álvarez megszerzésére irányuló törekvéseik során mindvégig szabályszerűen jártak el. A Barcelona jogi osztálya úgy véli, hogy bármilyen bírság elfogadása a bűnösség beismerésével érne fel.

A klub továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a szokásos eljárásrendet követték, amikor hivatalos ajánlatot tettek a madridi egyesületnek. Érvelésük szerint az, hogy az Atlético nem válaszolt a hivatalos ajánlatra, nem zárhatja ki annak lehetőségét, hogy megvizsgálják az átigazolás megvalósíthatóságát – különösen úgy, hogy a játékos maga is kifejezte szándékát, hogy a Barcához igazoljon.

A két klub közötti feszültséget tovább élezte az Atlético vezetőségének hajthatatlan álláspontja. A nyár folyamán a madridiak mindenáron meg akarták akadályozni, hogy sztárjátékosuk az egyik közvetlen bajnoki riválishoz igazoljon. Ez a kommunikáció teljes megszakadásához vezetett, éppen akkor, amikor a Barcelona nagynevű utódot keresett a távozó Robert Lewandowski és Ferran Torres helyére. Az Atlético mindvégig kitartott amellett, hogy semmilyen tárgyalásra nem került sor.

Enrique Cerezo, az Atlético elnöke különösen határozottan nyilatkozott az ügyről az átigazolási időszak legintenzívebb szakaszában. „Nem folytak, és nem is fognak tárgyalások zajlani Julian Álvarez átigazolásáról” – jelentette ki a klubvezető.

Maga a játékos keményen dolgozik azon, hogy a bizonytalansággal teli nyár után helyrehozza a kapcsolatát az Atlético szurkolóival. A Deportivo La Coruña elleni gólját követően a támadó megragadta az alkalmat, hogy reagáljon a vitás ügyre, valamint a korábbi, a Barcelonához való esetleges igazolásával kapcsolatos kijelentéseire.

A 26 éves játékos elismerte, hogy rosszul mérte fel a helyzetet, és ezzel megbántotta azokat a szurkolókat, akik annak idején örömmel fogadták őt a Metropolitanóban.

„Hiba volt. Megértem, miért dühösek a szurkolók. Ha én is szurkoló lennék, én is dühös lennék. Főleg annak fényében, ahogyan az érkezésem óta támogatnak” – mondta Alvarez.

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