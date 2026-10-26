Hansi Flick a két vereség után: „Ki kell tisztítani a fejeket”

A Barcelona német vezetőedzője, Hansi Flick úgy véli, hogy a fizikai és mentális fáradtság rontotta csapata teljesítményét az elmúlt hetekben. Ez jól látható volt a Paris Saint-Germain és a Real Madrid elleni mérkőzéseken is. Most szeretné visszahozni játékosai élességét, és némi lélegzetvételnyi időt biztosítani számukra, mielőtt újra megkezdődnének az edzések.

A Sport című katalán napilap értesülései szerint Flick aggodalmai még a 12 nappal ezelőtti, sevillai utazásig nyúlnak vissza. Katalóniában az időjárási viszonyok miatt a csapatnak – miután már több mint egy órát a repülőgépen töltöttek – vissza kellett térnie a szállodába; ezt követte egy megterhelő párizsi utazás, mindezt pedig sérülések sorozata kísérte, ami komoly fejtörést okozott a szakmai stábnak.

Ezek az aggodalmak a Clásicón ismét felszínre törtek. A Barcelona mintha elveszítette volna azt az energiát, amely a szezon fergeteges kezdetét jellemezte; a német szakember most azon dolgozik, hogyan találhatnák meg újra a szezon eleji formát.

Mivel szombatig nem lesz mérkőzés, Flick két szabadnapot adott játékosainak, abban a reményben, hogy a munka újrakezdése előtt feltölthetik fizikai és mentális tartalékaikat. Nem lesz könnyű a folytatás: a válogatott mérkőzés miatti szünet előtt,s az Alavés elleni bajnoki után az Aston Villa, az Atlético Madrid és a Villarreal következik.

A német edző azt szeretné, ha a keret tagjai betartanák az étkezési előírásokat és a regenerációra helyeznék a hangsúlyt, miközben kiszakadnak a futballal járó nyomás alól, hogy kitisztíthassák a fejüket, és frissebben térhessenek vissza.

Egy kivétel azonban bonyolítja a tervet: a labdarúgó Aranylabda-gála miatt Lamine Yamal, Joan García és Rodri várhatóan elutazik az eseményre – holott Flick szívesebben használná ki a szünetet arra, hogy mindenki alaposan kipihenhesse magát.

Szerdától a Barcelona mélyebben elmerül majd a taktikai kérdésekben és a pályán nyújtott teljesítmény elemzésében. A sérülések továbbra is komoly fejtörést okoznak a szakmai stábnak, különösen a védelemben. Flick úgy véli, hogy a sérülések egy része inkább a párharcok következménye, semmint a fizikai felkészítés hiányosságaira vezethető vissza.

A vezetőedző már korábban is hangsúlyozta, hogy továbbra is bízni kell a La Masia akadémia tehetségeiben, akik pótolhatják a hiányzókat. A következő hetekben is számíthatunk arra, hogy az akadémiáról kikerülő fiatalok lehetőséget kapnak. Flicknek egyszerre kell kezelnie a sérüléshullámot, és fizikailag, valamint mentálisan is talpra állítania a csapatot a Real Madrid elleni, 2–1-re elveszített Clásico után.