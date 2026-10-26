ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.46
usd:
328.59
bux:
143895.87
2026. október 26. hétfő Dömötör
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az FC Barcelona felvételén Joan Laporta, a klub elnöke (b) és Hansi Flick, a Barcelona új vezetőedzője, miután kétéves szerződést írtak alá Barcelonában 2024. május 29-én. Az 59 éves Flick Xavi Hernándezt váltja a poszton.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/FC Barcelona/German Parga

Hansi Flick a két vereség után: „Ki kell tisztítani a fejeket”

Infostart

A múlt hét közepéig idénybeli addigi minden tétmérkőzését megnyerő FC Barcelona a Bajnokok Ligájában kikapott a PSG-től, majd vasárnap elveszítette a Real Madrid elleni Clásicót is. Hansi Flick vezetőedző úgy véli, ki kell tisztítani a fejeket.

A Barcelona német vezetőedzője, Hansi Flick úgy véli, hogy a fizikai és mentális fáradtság rontotta csapata teljesítményét az elmúlt hetekben. Ez jól látható volt a Paris Saint-Germain és a Real Madrid elleni mérkőzéseken is. Most szeretné visszahozni játékosai élességét, és némi lélegzetvételnyi időt biztosítani számukra, mielőtt újra megkezdődnének az edzések.

A Sport című katalán napilap értesülései szerint Flick aggodalmai még a 12 nappal ezelőtti, sevillai utazásig nyúlnak vissza. Katalóniában az időjárási viszonyok miatt a csapatnak – miután már több mint egy órát a repülőgépen töltöttek – vissza kellett térnie a szállodába; ezt követte egy megterhelő párizsi utazás, mindezt pedig sérülések sorozata kísérte, ami komoly fejtörést okozott a szakmai stábnak.

Ezek az aggodalmak a Clásicón ismét felszínre törtek. A Barcelona mintha elveszítette volna azt az energiát, amely a szezon fergeteges kezdetét jellemezte; a német szakember most azon dolgozik, hogyan találhatnák meg újra a szezon eleji formát.

Mivel szombatig nem lesz mérkőzés, Flick két szabadnapot adott játékosainak, abban a reményben, hogy a munka újrakezdése előtt feltölthetik fizikai és mentális tartalékaikat. Nem lesz könnyű a folytatás: a válogatott mérkőzés miatti szünet előtt,s az Alavés elleni bajnoki után az Aston Villa, az Atlético Madrid és a Villarreal következik.

A német edző azt szeretné, ha a keret tagjai betartanák az étkezési előírásokat és a regenerációra helyeznék a hangsúlyt, miközben kiszakadnak a futballal járó nyomás alól, hogy kitisztíthassák a fejüket, és frissebben térhessenek vissza.

Egy kivétel azonban bonyolítja a tervet: a labdarúgó Aranylabda-gála miatt Lamine Yamal, Joan García és Rodri várhatóan elutazik az eseményre – holott Flick szívesebben használná ki a szünetet arra, hogy mindenki alaposan kipihenhesse magát.

Szerdától a Barcelona mélyebben elmerül majd a taktikai kérdésekben és a pályán nyújtott teljesítmény elemzésében. A sérülések továbbra is komoly fejtörést okoznak a szakmai stábnak, különösen a védelemben. Flick úgy véli, hogy a sérülések egy része inkább a párharcok következménye, semmint a fizikai felkészítés hiányosságaira vezethető vissza.

A vezetőedző már korábban is hangsúlyozta, hogy továbbra is bízni kell a La Masia akadémia tehetségeiben, akik pótolhatják a hiányzókat. A következő hetekben is számíthatunk arra, hogy az akadémiáról kikerülő fiatalok lehetőséget kapnak. Flicknek egyszerre kell kezelnie a sérüléshullámot, és fizikailag, valamint mentálisan is talpra állítania a csapatot a Real Madrid elleni, 2–1-re elveszített Clásico után.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Hansi Flick a két vereség után: „Ki kell tisztítani a fejeket”

fc barcelona

hansi flick

el clásico

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.27. kedd, 18:00
Farkas András
nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Enyhülhet a nyomás a forinton, kivégzik a brazil reált

Enyhülhet a nyomás a forinton, kivégzik a brazil reált

Több mint egy százalékkal gyengült a múlt héten a forint az euróval szemben, és egyelőre hétfő reggel is hasonlóan folytatja. A következő napokban a 2027-es költségvetésre és a középtávú makrogazdasági és fiskális pályára figyelhetnek elsősorban a befektetők, miközben amerikai és európai kamatdöntések is jönnek, melyek hatással lehetnek a nemzetközi hangulatra. Hétfőn a brazil elnökválasztás második fordulóját követően a reál 10%-os zuhanással kezdett a dollárral szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jártál már Ausztriában? Attól, hogy közel van, még nem biztos, hogy ismered is!

Kvíz: Jártál már Ausztriában? Attól, hogy közel van, még nem biztos, hogy ismered is!

Azt hiszed, jól ismered a szomszédos Ausztriát? Tíz változatos kérdéssel tesszük próbára a tudásodat, hogy kiderüljön, mennyire vagy képben!

BBC
Business Sport Travel Science
World leaders congratulate Lula after Brazil election win as rival Flavio Bolsonaro refuses to concede

World leaders congratulate Lula after Brazil election win as rival Flavio Bolsonaro refuses to concede

Lula overturns the outcome from the first round of voting, but Bolsonaro calls the result "inexplicable" and refuses to concede.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 26. 16:18
Hétfő este Aranylabda-átadó – a labdarúgás válasza az Oscar-gálára
2026. október 26. 15:58
Mourinho 13 évnyi kihagyás után is folytatta varázslatát az El Clásicón
×
×