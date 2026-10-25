Moszkva rangos sportvilágversenyt kapott

A döntés azért különösen nagy horderejű, mert - jelen állás szerint - ez lesz az első nemzetközi viadal az országban azóta, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát.

A szervezet közlése alapján a 2029-es viadalnak az indiai Ahmedabad adhat otthont, ezt követi majd az orosz vb.

"Az Orosz Súlyemelő Szövetség az első olimpiai sportszövetség, amely évek elteltével sikeresen visszahoz az országba egy magasrangú viadalt"

– írta közösségi oldalán a szervezet.

Az Ukrajna elleni invázió és háború miatt Oroszország 2022 óta egyetlen világversenynek sem adhatott otthont, így az eredetileg Kazanynak ítélt 2025-ös vizes világbajnokságnak sem.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság júliusban jelentette be, hogy az orosz sportolók - már csapatsportágakban is - részt vehetnek nemzetközi versenyeken, így lesz esélyük kijutni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.