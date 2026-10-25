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Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia

El Clásico élőben: FC Barcelona–Real Madrid 0–1

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Nem jött rendbe Thibaut Courtois, sem ő, sem Vinícius Júnior nincs a Real Madrid kezdő csapatában. A katalánoktól Dani Olmo hiányzik. El Clásico a Camp Nouban.

A két összeállítás. FC Barcelona: Joan Garcia – Espart, Cubarsi, G. Martin, Joao Cancelo – Pedri, Rodri, Fermin - Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Real Madrid: Lunyin – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Arda Güler, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham – Mbappé, Y. Diomande.

Az első lövés Arda Güleré, az első helyzet így a Real Madrdé volt, a labda elkerülte a kaput.

Óvatos mezőnyjátékkal telt el az első negyedóra, némi meglepetésre a Real Madrid a támadások számát tekintve megközelítette a hazaiakat.

Gordon már másodszor próbálkozott lövéssel, Lunyin mindkétszer végzett.

Rafinha lövése alig-alig kerülte el Lunyin kapuját. Nagy lehetőség volt.

Kényszerű csere a Barcánál, Xavi Espart lement, Balde állt be.

Arda Güler látványos beadását Kylian Mbappé hasonlóan látványosan, de nagyon a kapu fölé lőtte. Az ellentámadásnál éppen a török csatár hibája után Gordon lőtt, Lunyin védett.

A 41. percben vezetést szerzett a Real Madrid. Diomandé beadása után Gerard Martin menteni akart,de rálőtte a labdát Kylian Mbappéra, akiről az a hálóba pattant, 0–1.

Jöhetett volna a válasz, Fermín előkészítése után Lamine Yamal tiszta gelyzetből lőtt, kapu mellé.Egy perccel később Lunyin megfogta Rodri lövését..

Mbappé a kapufára lőtt,de lesről. Diomandé már szabályosan lőtt, de a jobb alsó sarok mellé. Nagy helyzet volt ez is.

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Kezdőlap    Sport    El Clásico élőben: FC Barcelona–Real Madrid 0–1

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