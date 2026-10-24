Elveszítette edzőjét a Bayern München – újabb hírek Vincent Kompany-ról

A 40 éves belga szakember az FC Bayern tartalékcsapatának edzésén rosszul lett és összeesett. Jelenleg stabil az állapota, Max Eberl klubigazgató szerint kommunikált családjával, és további orvosi vizsgálatok várnak rá.

„Adunk neki elég időt, hogy felépüljön. Valószínűleg hetekig nem számíthatunk rá, de vannak az életben a futballnál fontosabb dolgok is”

– jelentette ki Eberl, hozzátéve, Kompany feladatait a szakmai stáb többi tagja veszi át, élükön az angol Aaron Danksszel.

Kompany a múlt héten vírusfertőzést kapott. Betegsége miatt a múlt szombati, RB Leipzig elleni bajnoki mérkőzés szünetében és a lefújás után is le kellett pihennie az Allianz Arénában lévő öltözői szobájában. Eredetileg úgy volt, hogy az Arsenal elleni szerdai Bajnokok Ligája-meccsen nem is lesz ott a csapattal, de végül mégis ő irányított, a lefújás után nyilatkozott is.

A Bundesligában címvédő és listavezető csapat vasárnap a harmadik helyen álló SC Freiburg vendége lesz.