A Barcelona feljelentette a PSG-t az UEFA-nál

A párizsi kezdőrúgás előtt az egyik kapu mögött helyet foglaló hazai szurkolók egy hatalmas, horror-témájú molinót feszítettek ki. A képen egy maszkos alak látható, amint láncfűrésszel darabokra vágja a Barcelona címerét. A grafikához egy fenyegető üzenet is társult: „Mészárlás, párizsi módra.”

TIFO " MASSACRE À PARISIENNE " ❤️? https://t.co/AAajbR6H6j — La Source Parisienne (@lasource75006) October 20, 2026

A szurkolók pirotechnikai eszközökkel fokozták a fenyegető hangulatot, a lángok és szikrák azt a hatást keltették, mintha a láncfűrész pengéjéből szikrák csapnának ki. Az ESPN értesülései szerint a mérkőzés előtti akció agresszív jellege kiváltotta a vendégküldöttség haragját, ezért a Barcelona bejelentést tett a francia bajnok ellen az UEFA-nál.

Bár a pályán látványos játék zajlott, a mérkőzés fizikailag igencsak megviselte mindkét csapatot. A Paris Saint-Germainnél Ousmane Dembélé már az első 20 percben megsérült – vélhetően a combján –, a helyére beálló Ferran Torres korábbi klubja ellen léphetett pályára. A helyzet a második félidőben tovább romlott a hazaiak számára, akik rövid idő alatt két játékosukat is elveszítették. Hvicsa Kvaracheliának orvosi segítségre volt szüksége, miután egy Xavi Esparttal vívott fejpárbaj során megsérült a térde; ugyanebben a szituációban a csapatkapitány, Marquinhos is kénytelen volt elhagyni a pályát.

A Barcelona sem úszta meg sértetlenül a kemény összecsapást: Dani Olmo mindössze 27 percet töltött a pályán, mielőtt ő is megsérült volna, így a helyét Fermín López vette át a rendkívül intenzív mérkőzés elején. Olmo játéka kétségessé vált a hétvégi El Clásicón.

A találkozón a PSG magabiztos, 4–2-es győzelmet aratott, megőrizve hibátlan mérlegét a Bajnokok Ligája-sorozatban. A vezetést Désiré Doué szerezte meg egy lapos lövéssel. Az első 45 perc során a hazaiak 10 alkalommal találták el a Barcelona kapuját – ilyen gyenge védekezési mutatót a katalánok a 2003–2004-es szezon óta nem produkáltak egyetlen félidő alatt. Ám a katalán óriásklub hősiesen küzdött, és Xavi Espart, valamint Lamine Yamal góljaival kétszer is sikerült kiegyenlítenie az állást. Ellenben Vitinha és Fabián Ruiz egy-egy találatai végül biztosították a győzelmet a címvédő számára. A Parc des Princes-ben született eredmény azt jelentette, hogy a Barcelona elszenvedte idénybeli első vereségét. Megszakadt a La Liga éllovasának lenyűgöző, 11 mérkőzésen át tartó győzelmi sorozata.